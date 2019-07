Turist accidentat în timp ce fugea de un urs Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, jandarmii montani din Sinaia au fost solicitati prin 112 sa intervina pe traseul dintre Stana Regala si Vulparie, unde patru persoane s-au intalnit cu un urs si s-au speriat. Ajunsi la fata locului, jandarmii au constatat ca unul dintre turisti avea o accidentare la glezna, pe care a suferit-o dupa ce a fugit pentru a se feri de urs.



Unul din jandarmi a sunat la 112 pentru a solicita o ambulanta, care s-a deplasat la fata locului si a acordat ingrijiri medicale persoanei ranite. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

