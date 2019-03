Modulul de pregatire Platinum Eagle 19.1, prima parte a exercitiului Black Sea Rotational Force 19 (BSRF), s-a incheiat, miercuri, in Poligonul Batalionului de Infanterie Marina (BIM) din Babadag, cu un antrenament cu munitie reala la care au participat si aparate de zbor MIG 21 si elicoptere PUMA Socat. "Suntem in Poligonul BIM, fieful Infanteriei Marine, la 330 de kilometri de coastele peninsulei Crimeea, ocupata abuziv de Rusia acum cinci ani. Exercitiile desfasurate cu partenerii nostri vin sa consolideze deprinderile noastre de a respinge orice actiune agresiva atat in teren, in zona lagunara…