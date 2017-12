Tudose, ironii pentru protestatari de Anul Nou: Era un desen animat "Proteste vor fi intotdeauna. Poate unii asa inteleg deja sa traiasca: protestand pentru ceva. (...) Eu cred ca la unii, da (a ajuns sa fie un mod de viata, n.r.) Dar este in regula. Stiti, era intr-un celebru desen animat, "Oblio", Omul semnal. Tot atragea el atentia si indrepta lumea incolo sau incoace. Este in regula. Repet, anul 2018 este un an special, este anul Centenarului Romaniei, avem o suta de ani de Romanie, asa cum o stim noi astazi. Anul acesta s-au implinit o suta de ani de la marile lupte din Marasti, Marasesti si Oituz. Oamenii aceia au luptat si toata clasa politica in acei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ” in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea…

- Hans Klemm și-a petrecut Craciunul departe de țara natala. Aflat in București, ambasadorul SUA a fost surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Reprezentantul Statelor Unite a declarat ca se pregatește pentru Anul Nou.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre protestatari: Mesaj FURIBUND…

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Noi proteste au loc in Piața Victoriei. Sute de persoane s-au adunat sambata seara in fața Guvernului pentru a demonstra fața de Legile Justiției și fața de coaliția PSD-ALDE. Conform realitatea.net, protestul este intitulat ”Nu vrem sa fim o nație de hoți”. Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, membrii Casei Regale au oferit cadouri angajatilor Casei Majestații Sale. Mai multe imagini de la evenimentul care s-a desfasurat la Palatul Elisabeta, au fost postate pe o rețea de socializare. Colectivul de angajați ai Casei Majestații Sale au primit la Palatul Elisabeta…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și Principele Radu, insoțiți de Principesa Elena, de Irina, de Principesa Sofia și de Principesa Maria, au mulțumit tuturor pentru munca și devotamentul dovedite in acest an, deosebit de intens și marcat, la final, de dispariția Regelui Mihai I, cel mai…

- Aproximativ 25.000 de persoane au manifestat, marti la Bruxelles, la apelul sindicatelor împotriva unui proiect de reforma a pensiilor al guvernului belgian, sistem acuzat ca duce la saracirea viitorilor pensionari, relateaza AFP. Acest sistem de pensionare pe puncte,…

- Cele mai multe victime se aflau in zona de granita cu Fasia Gaza, unde sute de palestinieni s-au adunat sa arunce pietre in soldatii israelieni, aflati dincolo de zid. Medicii au informat ca doi protestatari au murit in zona de granita, dintre care unul fiind in scaun cu rotile, iar cel de al treilea…

- Este greu de crezut unde s-a ajuns in ultimele zile. Un important lider al PSD isi bate joc de oamenii ce isi striga in fiecare seara nemultumirea in strada. Adrian Dobre este purtator de cuvant al PSD si totodata consilier al premierului Mihai Tudose. Acesta si-a iesit din fire dupa ultimele protste…

- Un numar de trei persoane prezente in Piata Victoriei au fost sanctionate contraventional, sambata, pentru tulburarea ordinii publice si pentru ca au agresat un batran, acestea primind amenzi de 7.000 de lei, potrivit unui anunt al Jandarmeriei Romane. „Jandarmeria sprijina si protejeaza…

- Interviu cu general-locotenent Adrian Tonea, comandantul paradei militare General-locotenent Adrian Tonea, comandantul paradei militare de Ziua Nationala. Foto: mapn.ro Astazi se împlinesc 99 de ani de la Marea Unire a Principatelor Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu România,…

- Despre marile batalii de la Maraști, Marașești și Oituz din anul 1917, istoriografia romaneasca a proiectat in mentalul colectiv de la noi imaginea unor victorii caracterizate, cel mai adesea, prin folosirea unor termeni precum: jertfe, eroism, victorie, miracol etc. Și nu e nimic rau sau greșit in…

- “Marasti – Marasesti – Oituz – 100”, expozitie inedita despre evenimentele dramatice din vara anului 1917, se dechide miercuri, 29 noiembrie, la ora 13.00, la Muzeul Dunarii de Jos. Evenimentul este dedicat lansarii Programului Centenar.

- 700 de galateni au protestat in fata Prefecturii blocand strada in ciuda rugamintilor jandarmilor de a lasa liber carosabilul. Apoi au pornit in mars pe principalele bulevarde ale orasului, tot pe mijlocul soselei. Oamenii au scandat nemultumiti de noul cod fiscal, de legile justitiei, au cerut alegeri…

- Duminica, 26 noiembie 2017, ora 13.00, la Școala Gimnaziala Suraia, va fi lansat filmul documentar „Suferințele colectivizarii”, realizat de profesoara Camelia Sandu, cu sprijinul Primariei și al Consiliului Local Suraia. Filmul are ca tema centrala revolta din Suraia impotriva colectivizarii…

- "Ma uitam in timpul sedintei Comisiei de buget-finante la o interventie tipica a domnului Tudose in sedinta de Guvern. Asistam din ce in ce mai des la astfel de declaratii care parca fac parte dintr-un spectacol asa... nu cunosc un anumit subiect, dar vorbesc intre ei. In speta, era vorba de fonduri…

- Daca misiunea Opozitiei de a demite Guvernul prin motiune de cenzura e aproape imposibila, mii de oameni au iesit in strada, in toata tara, tocmai pentru a-si demonstra sprijinul pentru aceasta initiativa. Oamenii au strigat lozinci antiguvernamentale si si-au declarat nemultumirea fata de modul in…

- Primii 50.000 de stejari din ‘Parcul Memoriei Nationale – RoMandria’ vor fi plantati sambata la Marasesti, pe o suprafata de 10 hectare, parcul urmand sa cuprinda 335.000 de stejari care simbolizeaza eroii care au pierit in luptele din Primul Razboi Mondial de la Marasti, Marasesti si Soveja. Potrivit…

- Elevii Liceului Tehnologic „G.G.Longinescu” din Focșani, au pregatit, vineri, un moment istoric cu scopul de a onora memoria ostașilor cazuți pe campurile de lupta din Primul Razboi Mondial, pastrandu-se astfel vie in conștiința tuturor romanilor jertfa eroilor care au murit pentru…

- Liderii PSD se pregatesc sa organizeze mitinguri de amploare in toata țara. In ședința Comitetului Executiv al PSD s-a decis ca fiecare organizație județeana sa organizeze un miting pe plan local, dar nu pentru susținerea lui Liviu Dragnea.Comitetul Executiv a dat unda verde pentru organizarea…

- Polițiștii locali susțin ca au prins, in cursul zilei de miercuri, doi minori, de 15 și 17 ani, de loc din Bihor și Bistrița Nasaud, cerșind pe str. Lunei. Au fost ridicați de pe strada și duși la centrul de pe str. Ioan Slavici. „Un alt aspect este cel al persoanelor care stau la…

- "Nu ințeleg care este mesajul lor. Sunt probleme in Romania cu hartia igienica? Macar daca era un mesaj coerent. Am vazut persoane de acolo care o cereau in casatorie pe șefa DNA. Am vazut de asemenea persoane care erau impotriva Antenei 3. Care este mesajul de fapt? Aceste mesaje nu ne afecteaza…

- Mesajul Ministrului Apararii Naționale, de Ziua Veteranilor. “11 noiembrie inseamna și fatidica zi din anul 2003, cand Armata Romaniei a pierdut primul militar in teatrul de operații din Afganistan, alți 28 de eroi urmandu-l de atunci ‘in sacrificiu’, amintind tuturor cat de prețioasa este libertatea”,…

- .''Astazi este o zi importanta pentru intreaga Armata a Romaniei, o zi a bucuriei, dar si a tristetii deopotriva. Ne amintim cu admiratie de misiunile pe care le-ati indeplinit, cu profesionalism, curaj si dedicatie, in ultimele decenii in teatrele de operatii, pentru care va multumim fiecaruia dintre…

- Rugaciuni la Cluj pentru sanatatea Regelui Mihai I Un grup de monarhisti s-a rugat, marti seara, pentru sanatatea Regelui Mihai I in Catedrala Mitropolitana Ortodoxa si in Catedrala Greco-Catolica ”Schimbarea la fata” din Cluj-Napoca, unde a fost oficiata si o Liturghie solemna. Reprezentantii…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat ca va concedia peste 130 de angajati, pentru ca "se taie frunza la caini" in foarte multe birouri ale institutiei. 0 0 0 0 0 0 Din cele 438 de posturi de la Ministerul Transporturilor vor ramane 300. "Restructurarea se…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat luni, intr-o intervenție telefonica pentru B1 TV, masurile fiscale anunțate de guvernul Tudose, catalogand aceasta intenție a Executivului drept ”o scamatorie care se va intoarce impotriva scamatorului”.„E o scamatorie care, ca intotdeauna, se intoarce…

- Oamenii au parcurs un traseu mai scurt, marsaluind doar pe pietonala Nicolae Balcescu. Cativa protestatari au purtat steaguri, altii - pancarte. Ei au strigat lozinci precum: "PSD ciuma rosie!", "Dragnea nu uita asteptam si cartea ta". Organizatorii au obtinut autorizatie pentru proteste…

- La 25 octombrie este sarbatorita Ziua Armatei Romaniei. Cu aceasta ocazie, presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea a transmis un gand tuturor militarilor romani: „Ziua de astazi este ziua tuturor celor care va dedicati viata unui tel suprem – apararea nationala. Este un angajament maret, dificil…

- Expoziția "Familia regala a Romaniei pe frontul Marelui Razboi (1916-1918)" prilejuita de implinirea a 100 de ani de la victoriile militare ale Armatei Romane la Maraști, Marașești și Oituz, a fost vernisata miercuri, in Spațiile medievale de la Muzeul Național Cotroceni. Vernisajul…

- "Este esential sa se asigure dotarea si inzestrarea necesare atingerii standardelor care caracterizeaza o armata moderna si puternica. In baza acordului pe care l-am propus la inceputul mandatului meu de presedinte si care a fost incheiat intre liderii partidelor politice din Romania pentru prima…

- Expozitie "Familia regala a Romaniei pe frontul Marelui Razboi 1916 - 1918" Muzeul National Cotroceni Foto: muzeulcotroceni.ro. Muzeul National Cotroceni organizeaza vernisajul expozitiei "Familia regala a României pe frontul Marelui Razboi…

- Aproximativ 150 de persoane au protestat marți la aeroportul Leipzig-Halle impotriva deportarii planificate a unui numar necunoscut de afgani, informeaza dpa. Protestatari din Germania și refugiați din Afganistan s-au numarat printre cei care purtau pancarte cu inscripția…

- Mii de maltezi au participat duminica la o manifestatie in Valletta, cerand dreptate dupa asasinatul cu bomba de lunea trecuta, caruia i-a cazut victima jurnalista Daphne Caruana Galizia, relateaza Reuters.Demonstratia a fost organizata de mai multe organizatii neguvernamentale. Unii participanti…

- Mii de oameni au protestat în Lisabona fața de lipsa de acțiune a autoritaților pentru a împiedica incendiile de vegetație. Din luna iunie și pâna în prezent, peste 100 de oameni au murit în urma incendiilor de anul acesta. Oamenii au ieșit în…

- Biblioteca Județeana “Ionița Scipione Badescu” Salaj, organizeaza, sub egida Consiliului Județean Salaj, in parteneriat cu Batalionul 317 Sprijin Logistic “Voievodul Gelu” – simpozionul “Omagiu Armatei Romane”, in contextul centenarului “Maraști, Marașești, Oituz”. Evenimentul va avea loc in 24 octombrie,…

- Expozitia „Familia regala a Romaniei pe frontul Marelui Razboi (1916 - 1918)” va fi vernisata miercuri, 25 octombrie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni, evenimentul marcand implinirea a 100 de ani de la victoriile militare ale Armatei Romane la Marasti, Marasesti…

- Dezbaterea "Maraști, Marașești, Oituz: primele trepte ale Marii Uniri", organizata de Fundația Europeana Titulescu și Centrul de Cercetare, a avut loc miercuri, la Casa Titulescu, vorbitorii subliniind contribuția armatei romane pe Frontul de Est in campania militara din anul 1917. …

- Calea Turzii este blocata zilnic de la începutul anului universitar pe ambele sensuri. Pe sensul de coborâre blocajul este ”normal” deja, fiind oamenii care merg la munca în oraș, dar este inexplicabil blocajul pe sensul de urcare. Probabil,…