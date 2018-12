Tudorel Toader, mesaj. Chirieac: Se cere o demisie! Tudorel Toader a transmis pe pagina personala de Facebook: „Asteptam sa vedem ce ne va spune presedinta ICCJ despre suspendarea executarii pedepselor pentru Udrea, Bica, Sova....etc...etc, suspendare dispusa de catre instantele de judecata in urma deciziei CCR privind nelegalitatea constituirii completelor de 5 judecatori ? PS: Sper sa ne spuna ca procesele vor fi rejudecate cu respectarea legii;

Sper sa "nu ne spuna" ca isi da demisia "de onoare"!". Intrebat cum comenteaza acest mesaj al ministrului, Bogdan Chirieac a precizat: „Eu ințeleg ca profesorul Tudorel Toader… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

