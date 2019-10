Presedintele american Donald Trump a cerut in mod deschis ca atat Ucraina cat si China ar trebui sa investigheze familia rivalului sau Joe Biden, chiar daca se confrunta cu o ancheta de destituire legata de solicitarea sa adresata presedintelui ucrainean de a urmari afacerile fostului vicepresedinte american si ale fiului acestuia, relateaza dpa. ''As crede ca, daca ar fi sinceri in legatura cu aceasta, ar incepe o investigatie majora privind familia Biden", a declarat Trump jurnalistilor la Casa Alba. ''As spune, presedintele Volodimir Zelenski, daca as fi in locul lui, as recomanda…