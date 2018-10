Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei au fost arestați saptamana aceasta in Valencienne, in nordul Franței. Ei sunt acuzați ca in anul 2017 au facut 1.200 de dosare false de pe urma carora au obținut alocații familiale și alte ajutoare sociale oferite de statul francez. Suma uriașa pe care cei trei romi, toți in varsta de 27 de…

- Franta va ridica garduri de-a lungul granitei sale Belgia pentru a preveni intrarea mistretilor care ar putea raspandi pesta porcina africana, o boala grava care ar putea afecta semnificativ industria carnii de porc din Europa, transmite Reuters. Luna trecuta, pesta porcina africana a ajuns in Europa…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 3 octombrie 2018, la Strasbourg, o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.Discutiile celor doi oficiali s au concentrat pe aspecte legate de pregatirea si exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II–Csanadpalota au depistat trei cetațeni iranieni care au incercat sa ajunga ilegal in Spațiul Schengen. In data de 29.09.2018, in jurul orei 13.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II–Csanadpalota situat pe autostrada,…

- Cotidianul german Die Welt comenteaza, intr-un articol publicat pe site, protestele de la Bucuresti, specificand ca Uniunea Europeana este ingrijorata de situatia tensionata, mai ales pentru ca Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE din ianuarie 2019.Citește și: Ion Cristoiu,…

- Zeci de mii de români care traiesc în strainatate s-au adunat vineri, la Bucuresti, la un protest antiguvernamental, cerând guvernului de stânga sa demisioneze. Manifestanții au acuzat coruptia si tentativele coalitiei la putere de a slabi justitia, relateaza…

- Echipa masculina de polo pe apa a Romaniei va infrunta selectionata Frantei, joi, in meciul pentru locurile 11-12 la Campionatele Europene de la Barcelona. Tricolorii au pierdut prima partida din tabloul pentru locurile 9-12, 7-12 cu Olanda, in timp ce Franta a fost invinsa la randul sau…