Trei republicani il contracandideaza pe Trump pentru girul partidului la prezidentiale

Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters.



"Sunt aici pentru a va spune ca intru in cursa", a declarat duminica Sanford la Fox News, adaugand ca-si va lansa oficial candidatura pentru nominalizarea partidului la alegerile pentru Casa Alba din 2020 in Carolina de Sud mai tarziu saptamana viitoare.



Sandford devine al treilea republican care intra in cursa pentru…