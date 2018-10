Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat, marti, ca in proiectul de lege privind spalarea banilor au fost introduse prevederi prin care toti beneficiarii actelor de caritate ale ONG-urilor vor fi raportati catre institutiile statului.

- Un proiect PSD prin care persoanele condamnate pentru evaziune fiscala pot scapa de inchisoare daca achita integral prejudiciul, la care se adauga 20% din suma datorata de cel in cauza, a primit aviz favorabil, marti, de la deputatii din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor. Procentul de…

- Parlamentarii au eliminat „persoanele expuse politic” de la aplicarea legii care permite supravegherea mai atenta a tranzactiilor comerciale si relatiilor de afaceri ale acestora, contrazicand exact directiva europeana pe care o implementeaza in legislatia romana. Parlamentari, ministri, presedintele…

- Deputatul PSD Maramureș, Gheorghe Șimon, a declarat ca sprijina demersul colegilor sai care au inițiat aceasta scrisoare in care sunt aduse critici dure președintelui partidului, Liviu Dragnea. "Este unul democratic, normal și benefic pentru PSD" "In calitate de deputat de Maramureș…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor. De altfel, presedintele…

- La intalnirea pe care am avut-o astazi, in calitate de membru al Comisiei pentru agricultura din Camera Deputatilor, cu Phil Hogan, Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, l-am intrebat pe acesta daca a luat in considerare activarea unor mecanisme europene in vederea trimiterii in…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) a depus doua amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru anul 2019 prin care solicita alocarea, in total, a 110 milioane de euro pentru despagubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectați de pesta porcina africana,…

- Deputatul independent Victor Ponta a declarat, marți, intr-o conferința de presa la Suceava, ca grupurile parlamentare in Camera Deputaților, aflate in opoziție, strang semnaturi pentru convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa se analizeze violențele de la mitingul Diasporei din 10 august,…