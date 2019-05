Tragedie la Budapesta. Cel puțin șapte turiști sud coreeni și-au pierdut viața Ministrul va "gestiona personal operatiunile colegilor sai la locul accidentului", se arata intr-un comunicat al MAE de la Seul, care mai noteaza ca echipa operativa desfasurata de minister la Budapesta va coopera strans cu autoritatile ungare.



Operatiunile de salvare continuau joi dimineata in capitala ungara, unde doua nave turistice s-au ciocnit miercuri seara, una dintre ele scufundandu-se in urma coliziunii. Nava scufundata, Hableany (Sirena), avea la bord 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului unguri. Potrivit Magyar Hirlap, ea a intrat in coliziune cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nava turistica naufragiata miercuri seara in apele Dunarii din zona Budapestei transporta turiști sud-coreeni. «Le Figaro», citand presa ungara și France Presse, susține ca naufragiul ar fi fost cauzat de o coliziune cu o nava de croaziera de mare capacitate. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Nava a fost ancorata în apropierea cladirii Parlamentului ungar si a fost lovita de un alt vas de agrement. Dupa impact nava s-a scufundat în Dunare din cauza unor curenti puternici în urma unei furtuni care s-a produs la Budapesta. Agentia nationala de stiri MTI a citat…

- Un vapor s-a scufundat miercuri seara in Dunare in centrul capitalei Ungariei, Budapesta, avand circa zece de pasageri la bord, operatiunile de salvare fiind in curs de desfasurare, anunta presa ungara si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ingrid Mocanu desființeaza schimbarile anunțate…

- Operatiunile de cautare a elevului de la Colegiul Militar din Craiova, disparut in mare pe plaja din statiuunea Mamaia au fost intrerupte in aceasta seara. Potrivit ISU Dobrogea, incepand cu ora 18.30 scafandrii s au retras la baza pentru refacerea capacitattii."Cautarile vor fi reluate maine dimineata…

- Ion Galea si Mladen Marinov au evocat dificultatile in trafic la trecerea podurilor peste Dunare la Giurgiu-Ruse si Vidin-Calafat care depasesc competentele ministerelor de interne bulgar si roman. Marinov a prezentat idei ale partii bulgare despre modalitatile de eliminare a blocajelor, iar Galea…

- Pompierii militari si politistii din Constanta intervin, luni, pentru recuperarea unui baiat de 14 ani, care a intrat in Dunare, in zona localitatii Rașova. Minorul a intrat in apa pentru a-și recupera papucii și nu a mai ieșit la mal, precizeaza ISU Constanța. La fata locului intervin politistii din…

- Sturionii sunt vedetele celui amplu proiect de monitorizare pe Dunare, finanțat cu fonduri europene. Proiectul cuprinde și imbunatațirea condițiilor de navigație pe sectorul Calarași-Braila, fiind unic tocmai datorita imbinarii aspectelor economice cu cele legate de proiecția mediului. Administrația…

- Boiko Borisov și Viorica Dancila, premierii Bulgariei și Romaniei (foto: www.gov.ro) La 29 martie, la Palatul Victoria, prim-ministrul Bulgariei i-a facut o vizita sefei guvernului de la Bucuresti, Viorica Dancila. Data trecuta cand s-au vazut, la Belgrad, in 22 decembrie 2018, prim-ministrul roman…