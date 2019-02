Stiri pe aceeasi tema

- Destin tragic pentru un roman de 44 de ani, in Italia. Mihai Vasile, care era cioban in localitatea Santa Lucia del Mela din provincia Messina ... The post Roman mort in Italia, dupa ce s-a prabusit 30 de metri intr-o rapa appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini cumplite au fost surprinse in Italia, dupa un accident in care un tanar roman a murit pe loc, un altul e in coma, iar masina lor e un morman de ... The post Imagini cumplite in Italia. Un tanar roman a murit pe loc, un altul e in coma, masina lor e un morman de fiare appeared first on Renasterea…

- Un roman a murit in Italia dupa ce a incercat sa fure o mașina. Barbatul de 33 ani de ani a fost urmarit de carabinierii locali in noaptea de 7 spre 8 ianuarie. Acesta a calcat accelerația, dar...

- Doua persoane și-au pierdut viața și alte 12 au fost ranite in Italia, in apropiere de orașul Rieti, dupa ce o benzinarie a explodat. O cisterna a luat foc in timp ce descarca combustibilul, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipe de pompieri, scrie Digi24.ro.

- Momente grele pentru Ovidiu Hațegan! Dupa ce a arbitrat derby-ul Germania – Olanda (2-2) din Liga Națiunilor, aradeanul a început sa plânga în hohte chiar pe teren. La pauza meciului, Hațegan a aflat ca și-a pierdut mama.