Traficul feroviar, întrerupt între un oraş din sudul Franţei şi Spania Dupa furtunile violente care au afectat miercuri regiunea orasului Montpellier, ''un torent a trecut peste sine'' in anumite locuri, a precizat compania feroviara franceza. Trenurile TGV si Intercity vor avea pentru plecare sau statia terminus orasul Montpellier. Trenurile de la Barcelona nu vor mai ajunge la Montpellier, a spus un purtator de cuvant, care nu a fost in masura sa precizeze numarul de trenuri afectate. Cu putin timp inainte, SNCF a evocat o ''platforma feroviara slabita in mai multe locuri, uneori cu aproape 10 metri de vid sub sinele, care sunt suspendate''. ''Lucrari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

