Totul despre avocado. De ce este considerat un super-aliment

1. Are grasimi mononesaturate (3 g per portie)



Grasimile mononesaturate ajuta la reducerea colestrolului.



2. Vitamina K (6.3 mcg/8% DZ – doza zilnica recomandata – per portie)



Vitamina K are un rol important in pastrarea sangelui in conditii optime si ajuta la prevenirea formarii cheagurilor. Unele studii indica faptul ca vitamina K pastreaza oasele puternice la persoanele in varsta.



3. Acid folic (27 mcg/6% DZ per portie)



Ajuta la dezvoltarea celulelor, in special in perioadele de crestere si a divizarii celulare rapide (sarcina, copilarie). Acidul…