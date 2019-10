Stiri pe aceeasi tema

- ”Maine si poimaine (marti si miercuri - n.r.) urmeaza runda a doua de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura. Maine (marti - n.r.) ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri Pro Romania”, a anuntat, luni seara, Ludovic Orban. Premierul desemnat se va intalni marti, la…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, luni, ca, în contextul reorganizarii autoritaților din subordinea guvernului, deși nu este varianta pe care o prefera, Executivul PNL va trebui sa emita o Ordonanța de Urgența pentru a modifica structura guvernamentala, potrivit Mediafax. „Nu-mi…

- Ministerul Justiției nu vrea sa spuna cine sunt persoanele care candideaza la funcția de procuror general. Ministrul Olesea Stamate spune doar ca pentru aceasta funcție importanta in stat și-au depus dosarele opt candidați. „Nu am primit asemenea informații cine sunt persoanele. Cel mai corect…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat joi ca va respecta termenul constitutional privind inaintarea listei cu ministri si a programului de guvernare, mentionand ca doreste un calendar cat mai rapid pentru investirea Guvernului in Parlament. "Vom coagula o majoritate. Noi vom respecta termenul…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, sustine ca este ”increzator” ca Guvernul va fi votat, pentru ca, altfel, Viorica Dancila ar ramane ”la putere”. ”Suntem deschisi la un dialog, la gasirea celor mai bune solutii, pentru ca Romania sa aiba un guvern eficient, care sa aiba majoritate parlamentara si…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti nominalizarea liderului PNL Ludovic Orban pentru postul de premier, precizand ca guvernul va avea un mandat scurt. Acesta trebuie sa prezinte in 10 zile lista Guvernului pentru a obtine votul de investitura al Parlamentului. Revenim cu detalii…

- ”Bineințeles ca profesorul Adrian Nastase are dreptate: activitatea Guvernului nu este blocata de absența temporara a unor miniștri. Am mai spus acest lucru, ultima oara pe Realitatea TV. Dincolo de textele de lege din Codul administrativ aratate in material, Guvernul este cel care stabilește organizarea…