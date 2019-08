Toamnă electorală "fierbinte" în UE Uniunea Europeana se pregateste de o toamna intensa. Dupa alegerile din luna mai si ocuparea celor mai înalte functii, toti s-ar astepta ca Bruxelles-ul sa tureze motoarele pentru a începe, în sfârsit, sa se ocupe de multele probleme cu care UE se confrunta în prezent, potrivit Rador.



Însa, în loc sa faca acest lucru, Uniunea se pregateste de o toamna electorala. În Germania se vor organiza alegeri în trei landuri din regiunile estice. Daca rezultatul lor nu va fi favorabil coalitiei de guvernamânt este foarte probabil ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

