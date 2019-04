Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Becky G a lansat un nou single, ''La respuesta'', in colaborare cu solistul columbian Maluma, al carui videoclip este realizat de regizorul venezuelean Daniel Duran, un cantec al caror autorii spera sa devina ''un imn feminin'', potrivit EFE. Becky…

- Cantareața americana Madonna a lansat piesa "Medellin", primul single de pe albumul "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax."Medellin" este o piesa in limbile engleza și spaniola, cantata impreuna cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre…

- Mihai Georgescu (Mița), solistul trupei Bere Gratis a lansat „Nimeni”, prima dintr-o serie de piese pe care artistul urmeaza sa le interpreteze in cateva variante surpriza, pentru momentele in care sentimentele sunt mai presus de cuvinte. „Nimeni” este o idee pe care o are de ceva vreme și acum a ajuns…

- Liviu Teodorescu lanseaza pe YouTube piesa „De ce fumezi in casa?”, de pe EP-ul „Lista de pacate”, primul material discografic din cariera sa. „De ce fumezi in casa?” este piesa care anticipeaza finalul albumului pe care Liviu l-a facut public treptat, incepand cu luna octombrie a anului trecut. Un…

- “Demon este o piesa despre dorința puternica de a vedea sau revedea pe cineva drag, sau de a retrai o stare de euforie. Iubirea este de multe ori cel mai puternic stupefiant. Versurile sunt inspirate parțial din mitul zburatorului și de poezia lui Ion Heliade Radulescu”, declara membrii trupei. Muzica…

- Dupa o piesa-statement și un videoclip revoluționar, The Motans și Dirty Nano lanseaza remixul single-ului „Invitat”. Sound-ul fresh, ritmat și optimist duce cu gandul la petrecerile din serile calduroase in care toata lumea se bucura de viața. Piesa „Invitat” este compusa de Denis Roabeș și a beneficiat…

- Piesa „Havana” interpretata de Camila Cabello a fost desemnata cel mai bine vandut single in format digital din 2018. Melodia cantareței cubaneze a intrecut piese precum „God’s Plan” a lui Drake și „Shape of You” interpretata de Ed Sheeran, și a obținut titlul de cel mai bine vandut single in format…

- directia 5 sarbatoreste dragostea cu „Romantic story”, o piesa sensibila cu un videoclip de poveste. Piesa este compusa de catre Marian Ionescu, Adi Sina si Alina Serban, iar videoclipul este realizat de THN. Noul single poate fi ascultat pe urmatorul album al trupei, „Muzica, flori si poezie”, alaturi…