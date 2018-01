Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti al Directiei Generale Anticoruptie, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Timis,…

- Un polițist ploieștean, detașat la Biroul de inmatriculari auto din cadrul Prefecturii Prahova și prins in flagrant in urma cu zece luni primind mita pentru a sari peste rand mai mulți proprietari care voiau sa-și inmatriculeze urgent autovehiculele a recunoscut 52 de fapte de luare de mita. El a cazut…

- Un politist din Timisoara a fost lovit de o masina in care se aflau trei traficanti de droguri care incercau sa fuga, in urma unui flagrant. Politistul a fos luat pe capota si aruncat, fiind lovit grav in zona capului. Cei trei au fost prinsi, audiati si retinuti pentru 24 de ore pentru trafic de droguri…

- Un polițist de la „Crima Orghaizata” Timișoara a fost ranit azi-noapte in timpul unui flagrant. Investigatorii știau ca suspectul urma sa vanda 1200 de pastile de MDMA. In momentul in care s-a vazut incolțit, traficantul a incercat sa scape, unul dintre ofițeri fiind luat pe capota mașinii și trantit…

- Ofiterii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Dolj au realizat, ieri, prinderea in flagrant a unui barbat de 46 ani, cu ocazia oferirii sumei de 350 lei catre doi agenti de politie din ...

- Un tanar de 35 de ani din Timisoara a fost decapitat de elicea unei parapante cu motor, duminica dupa-amiaza, pe aerodromul din localitatea timiseana Gelu. Potrivit politistilor, barbatul se afla impreuna cu mai multi prieteni in zona localitatii timisene pentru a zbura cu motoparapantele.…

- Vineri, 21 decembrie, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Satu Mare, imediat dupa ce a primit…

- Astazi, 21 decembrie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au realizat prinderea in flagrant a unui agent de politie din cadrul I.P.J.…

- Ieri, 11 decembrie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie DGA Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov D.A.M.B.J.I. , sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant un instructor…

- O profesoara a fost prinsa in flagrant de ofițerii DGA in timp ce primea bani pentru a facilita transferul unui elev la o alta școala. Ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție București au prins in flagrant un cadru didactic de la o școala din Capitala, in timp ce primea…

- Politistii de investigatii criminale din Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj. Acesta a fost prins, in flagrant delict, in timp ce primea suma de bani de la persoana vatamata.

- Cu restanțe salariale catre jucatori și cu o rata lunara de peste 50.000 de euro catre ANAF, ACS Poli inca se chinuie sa supraviețuiasca. Primarul Nicolae Robu susține ca e nevoie de oameni serioși la club și ca nu mai este dispus sa-și dedice timpul și sanatatea pentru echipa lui de suflet.…

- Sistemul de trafic management implementat cu fonduri de la Uniunea Europeana este cat pe ce sa intre intr-un blocaj, pentru ca a ramas fara intreținere. Aleșii locali nu au aprobat costurile necesare pentru ca SDM, societatea primariei, care are monopol pe tot ce inseamna drumuri in Timișoara, sa se…

- Operațiune in baza unei sesizari pe linia verde anticorupție a ofițerilor DGA la Timișoara. Aceștia au prins un medic ginecolog din oraș in timp ce lua mita de la un aparținator. Medicul, spun anchetatorii, ar fi cerut banii pentru a face o intrerupere de sarcina soției celui care a facut denunțul.

- Ioan Sorin Rogia, principalul suspect in cazul crimei din Oradea, a fost prins, la aproape doua saptamani de la comiterea oribilei fapte. Tanarul de 27 de ani a fost descoperit de polițiști intr-un vagon dezafectat din Timișoara. Barbatul nu a opus rezistența in momentul reținerii și urmeaza ca astazi…

- O patrula l-a oprit pe barbat pentru un control de rutina, in Gara de Nord din Timisoara și a descoperit ca acesta este dat in urmarire generala. Tanarul de 27 de ani este fiul unui cunoscut medic chirurg din Oradea. Anchetatorii cred ca suspectul si-a ucis, in urma cu 11 zile, un bun prieten. L-ar…

- „Un cetatean afgan, pe numele caruia a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore, va fi prezentat, astazi, in fata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva. Barbatul este cercetat de politistii de frontiera timiseni, sub coordonarea…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus la data de 10.11.2017, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BALOG ZELJKO sub aspectul savarșirii infracțiunii detrafic de migranți. Probatoriul administrat in cauza in cursul…

- Un taximetrist din Timisoara a ajuns la spital, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost atacat cu un cutit de catre un client care l-a taiat pe gat si pe spate, apoi a fugit. Colegii taximetristului s-au mobilizat si l-au prins pe agresor, pe care l-au predat politistilor. Taximetristul…

- Un polițist din Jimbolia a refuzat șpaga pe care i-a oferit-o un cetațean, denunțand fapta organelor abilitate. S-a intamplat la inceputul lunii, Dragan Boț incercand sa-l mituiasca cu 500 de euro pentru ca omul legii sa dispuna o masura procesuala favorabila intr-un dosar penal. Polițistul l-a denunțat…

- O adolescenta de 17 ani a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, fiind acuzata ca si-ar fi impins iubitul din tren, in urma unui conflict. Baiatul a ajuns pe teresamentul de langa linii, fiind ranit. Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Parchetului…

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, Lavinia Boti, in varsta de 17 ani, a fost trimisa in judecata pentru tentativa de omor. Fapta s-a petrecut in noiembrie 2016, pe vremea cand fata avea doar 16 ani. "Inculpata Boti Lavinia calatorea…

- Un medic din Tecuci a fost prins luand mita. El completase incorect foaia de observatie ajutand pacienta sa nu dea bani pe spitalizare. Potrivit unui cominucat DGA, ofiterii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati, sub coordonarea procurorului de caz…

- A doua zi, conducatorul auto l-a contactat pe agentul de politie si i-a promis suma de 500 lei in scopul aratat mai sus. Politistul a denuntat fapta la DGA iar, ulterior denuntului, in ziua de 17 octombrie a.c., barbatul l-a contactat din nou si i-a promis 700 lei in acelasi scop. Fata de B.M.D., procurorul…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, au realizat prinderea in flagrant a unui agent de politie, din cadrul Politiei Judetene Giurgiu, dupa ce a primit, cu titlu de…

