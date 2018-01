Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane sunt audiate, duminica, de politistii din Timisoara, dupa un scandal care a avut loc intre taxmetristi si soferi de la Uber. Altercatia a pornit dupa ce un taximetrist a anuntat prin statie ca a fost agresat de cinci soferi de la Uber, potrivit Romania TV."In noaptea de 27 spre 28…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat pentru News.ro ca politistii au aplicat 45 de amenzi cu valori cuprinse intre 500 si 1.000 de lei soferilor de taxi din Timisoara implicati in scandalul cu soferi de la Uber. Potrivit sursei citate, amenzile…

- Un numar de 45 de taximetristi au fost amendati de catre politisti cu sume cuprinse intre 500 si 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii si linistii publice, dar si pentru loviri si alte violente, in urma scandalului de noaptea trecuta cu soferii de la Uber. De asemenea, 15 persoane au fost audiate.Purtatorul…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a reactionat, astazi, pe Facebook, in legatura cu incidentul de azi-noapte, cand mai multi soferii UBER si taximetristi din Timisoara s-au luat la bataie in parcarea de la Iulius Mall, la pasajul Jiul si mai apoi au protestat in zona Soarelui, acolo unde edilul locuieste.…

- Liniștea locuitorilor a fost tulburata in noaptea de sambata spre duminica, in urma unor scandaluri degenerate in altercații violente intre șoferi afiliați companiei Uber și taximetriști din Timișoara. Totul ar fi inceput in parcarea Iulius Mall, unde ar fi avut loc o altercație intre șoferii de Uber…

- Aproape inexistent pana acum la Timișoara, razboiul taximetriști – Uber a izbucnit violent in noaptea de sambata spre duminica. S-a lasat cu urmariri pe strazile orașului, raniți și mașini avariate, cu audieri la poliției și cu locuința primarului Nicolae Robu pazita de forțele de ordine.

- Strazile Timișoarei au fost scena unor urmariri ca in filme, in aceasta noapte, dupa ce cațiva șoferi Uber s-au incaierat cu mai mulți taximetriști. Nu a fost un singur incident. Ciocniri au fost in parcarea de la Iulius Mall, unde a și inceput totul, apoi in pasajul Jiul, dar și in zona Soarelui, nu…

- Politistii au actionat, in data de 18 ianuarie, pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale, fiind aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice si activitatea de…

- Timișorenii care locuiesc in Circumvalațiunii și in Girocului iși vor putea lasa mașinile peste noapte pe arterele principale. Mai exact, pe str. Gh. Lazar și pe Calea Martilor, pe porțiunea dintre Prezan și spre Giroc. Cine nu se trezește insa dis-de-dimineața, ca sa-și mute mașina, va plati.

- Peste 130 de amenzi, in valoare de 56.500 de lei, au fost aplicate in noaptea de sambata spre duminica, de politistii de la Brigada Rutiera, un numar de 30 de taximetristi fiind sanctionati pentru lipsa documentelor, anunta institutia. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Peste 130 de amenzi, in valoare de 56.500 de lei, au fost aplicate in noaptea de sambata spre duminica, de politistii de la Brigada Rutiera, un numar de 30 de taximetristi fiind sanctionati pentru lipsa documentelor, anunta institutia.

- E frumos și ieftin la Kopaonik, in Serbia, dar unii dintre cei care au ales sa-și petreaca acolo aceasta vacanța de iarna au trait un coșmar. Unii au ramas fara mașini, alții s-au imbolnavit din cauza mancarii și au fost nevoiți sa plece spre casa chiar la trecerea dintre ani! O turista a pus in balanța…

- Ei au povestit toata pațania pe Facebook, dar cred ca nu iși vor mai vedea vreodata autoturismele. Este vorba de cinci masini marca Audi.„La Kopaonik, mai nou, se fura mașini ale romanilor. Se contureaza situația de la bulgari. Cinci mașini, toate Audi A4, an 2008-2009, furate in doua nopți.…

- Cosmin Olaroiu l-a descris pe Contra: ”Avea un singur target: sa ma bata pe mine!”. Cosmin Contra il lauda pe noul antrenor al naționalei Romaniei, remarcand dorința acestuia de a nu pierde nici macar la antrenamente. „Cred ca numirea unui antrenor tanar, roman, in dauna unuia experimentat si strain…

- Mai toate mancarurile „traditionale” pentru noaptea dintre ani sunt gandite in raport cu prosperitatea și fiecare produs pus in farfuria de pe masa de Revelion are ascuns in el ideea ca odata mancat va aduce noroc pentru tot anul. Pentru superstițioși meniul din noaptea de Anul Nou este de neconceput…

- Mii de oameni sunt asteptati sa petreaca Revelionul in strada, primariile marilor orase organizand concerte si focuri de artificii. Pentru spectacole au fost alocate zeci de mii de lei de la bugetele locale.

- Trei tramvaie, patru troleibuze și un autobuz vor fi pe trasee pana la ora 2 noaptea, de Revelion, tocmai pentru ca cei ce petrec noaptea dintre ani in Piața Victoriei sa poata ajunge spre case. Potrivit reprezentanților RATT, tramvaiele 2, 7 și 8, troleibuzele 14, 15, 18 și 33 și…

- Jandarmii mehedințeni vor actiona si in zilele urmatoare pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranța publica la manifestarile prilejuite de sarbatorile de iarna, precum si in sistem integrat, pentru prevenirea tulburarii ordinii publice si a faptelor antisociale. Jandarmii vor acorda o atentie…

- In noaptea noului an, aproximativ 60 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Timis, vor asigura masurile de ordine si siguranta publica la Revelionul in aer liber din Piata Victoriei din Timisoara, dar si la spectacolele de artificii din alte 5 orase de pe raza judetului Timis. Pentru…

- In noaptea dintre ani trebuie sa fii atent cu cine te saruti sub vasc pentru ca, asa cum se spune in popor, cu cine iti vei petrece Revelionul este și cea alaturi de care vei ramane tot anul. Iata care sunt zodiile care isi vor gasi jumatatea la final de 2017 si inceput de 2018.

- Ansamblul „Cununa Carpaților” al Casei de Cultura Intorsura Buzaului va putea fi vazut, in noaptea dintre ani, intr-o emisiune televizata. „Ansamblul poate fi vazut in noaptea de Revelion, in cadrul emisiunii speciale realizate de . Spre surprinderea noastra, cei de la aceasta televiziune au facut cu…

- De Craciun pe stil nou vom avea parte de temperaturi generoase pentru acesta perioada. Meteorologii promit o zi cu soare si timp frumos. La orele amiezii vor fi pana la noua grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor oscila intre zero si cinci grade.

- Un numar de 300 de taximetriști au protestat, joi, in fața stadionului “Dan Paltinișanu” din Timișoara, fața de Uber. Protestul a fost unul spontan. In timpul manifestației, participanții au cerut desființatrea serviciului pe intreg teritoriul Romaniei.

- Tanarul din Galați care disparuse acum trei zile a fost gasit in București, noaptea trecuta. Un tanar de 19 de ani, din municipiul Galati, care era cautat de familie si de politisti, dupa ce, duminica seara, in urma unor certuri cu parintii, a plecat de acasa , iar de atunci nu se mai stie nimic de…

- La capitolul “Cați romanii imprumuta bani de Sarbatori”, un studiu european privind plațile efectuate de catre consumatori, arata ca 25% dintre romani au nevoie sa imprumute bani sau iși maresc limita cardului de credit pentru face fața cumparaturilor pentru cadouri de Craciun. La nivel european, media…

- Majoritatea stelelor cazatoare din perioada 4-17 decembrie par a veni din constelatia Gemini (Gemenii), acesta fiind motivul pentr care se numesc „Geminide”. Acest curent de meteori din noaptea de 13 spre 14 decembrie ''poate fi observat cu ochiul liber, in condiții de cer senin și intunecat,…

- Pe drumul care duce la Valea Lunga, la dreapta se desface un altul ce duce la Cenade, sat ce urca și coboara intre dealurile impadurite. Aici nu ajungi intamplator, numai de dor, cu treaba ori in cautare de comori. Sa aflu o comoara de om am plecat și eu, azi-maine se face o saptamana, și l-am aflat,…

- Hoții care au furat mai multe seifuri cu totul, la Timișoara, se pare ca au ajusn la Reșița, noaptea trecuta. Un seif in care se aflau aproape 15.000 lei a fost furat, noaptea de joi spre vineri, dintr-o agenție de pariuri din Reșița. Hoții au acționatr rapid și au reușit sa fuga inainte de a ajunge…

- Prin satele din Timiș oamenii au inceput deja sa taie porcul la finalul saptamanii ce tocmai s-a incheiat. Kilogramul de porc viu se vinde, in acest an, cu 10 lei, dar, daca cautați, este posibil sa gasiți și la 9 lei. In aceasta parte de țara, unele familii și-au facut un obicei și…

- Angajatii Directiei regionale de drumuri si poduri Timisoara actioneaza in vestul tarii pentru a asigura conditii optime de circulatie, in conditiile in care a inceput sa ninga inca din noaptea de sambata spre duminica. „Utilajele acționeaza inca de azi noapte pe drumurile din vestul țarii: peste 90…

- Meniul oamenilor strazii care iși vor petrece noaptea Sfantul Nicolae la adapostul de pe strada Constantin Brancoveanu va fi unul imbelșugat, ca intr-o zi de sarbatoare. Asta dupa ce, locuitorii Timișoarei au raspuns prompt apelului Asociației Look Inside. E vorba de 90 de persoane care vor lua masa…

- Implementarea proiectului , intitulat „Turul Banatului“, a inceput in luna iulie, parteneri fiind orașul Jimbolia si localitatea Nova Crnija. Finanțarea a fost asigurata in cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia, partener fiind si Centrul Regional pentru…

- Daca va numarați printre cei care ramaneți acasa in mini-vacanța de 1 Decembrie, puteți face totuși o deplasare, și inca una... delicioasa. Targul producatorilor locali are loc in Șag și programeaza, printre altele, un concurs de gatit fasole la ceaun.

- Romfilatelia continua tradiția Craciunului filatelic și pune la dispoziția colecționarilor și nu numai, marci poștale “Craciun 2017”. Potrivit reprezentanților instituției, acestea sunt deja disponibile in magazinele Romfilatelia din București, Bacau, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și online pe…

- Vorbim despre civilizație, dar in cel mai cautat loc din Timișoara, in materie de atracție turistica, nu gasești... un coș de gunoi! La doi ani de cand Piața Unirii a fost redeschisa, daca vrei sa arunci un ambalaj de la o ciocolata, n-ai alta posibilitate decat sa-l bagi in buzunar sau in geanta, pana…

- Politistii au acționat pentru verificarea legalitați activitații de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi.In doar 2 ore, au fost verificate aproape 250 de autoturisme, au fost aplicate 112 sancțiuni contravenționale,…

- Zeci de taximetristi au fost amendati de Politia Rutiera Alba Iulia, miercuri, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu Serviciul de Investigatii a Criminalitatii Economice IPJ Alba. In total, oamenii legii au controlat 84 de autovehicule care efectuau transport de persoane in regim taxi.…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor “Henri Coanda” Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor ''Henri Coanda'' Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Mii de oameni au iesit din nou in strada, duminica seara, pentru a protesta fata de actuala guvernare, principalele motive de nemultumire fiind modificarile la Codul Fiscal, asa-zisa "revolutie fiscala", si cele la Legile Justitiei. Proteste au fost in Bucuresti, Cluj Napoca, Brasov, Timisoara,…

- Primarul comunei Ciclova Romana a fost retinut miercuri la Timisoara. Procurorii anticoruptie au decis ca Percea sa isi petreaca noaptea in arest dupa ce au formulat pe numele sau mai multe acuzatii de fraudare a fondurilor europene. Primaria condusa de Percea a fost perchezitionata in vara acestui…