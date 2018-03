Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește drepturile de autor, aici am mers pe ideea stopajului la sursa și scutirea pentru cei care sunt și salariați, de la palta contribuțiilor pentru sanatate și cele pentru social. Este o abordare care anii trecuți a mai fost, normala și de bun augur pentru cei care sunt vizați de noul…

- Reprezentantii SNPPC au transmis, marti, un comunicat de presa in care vorbesc despre revendicarile lucratorilor din sistem si despre faptul ca acestea au ramas fara raspuns pana in prezent. "Constatam ca revendicarile noastre, referitoare la: introducerea politistilor si a personalul contractual…

- Pana pe 31 decembrie 2018, statul roman intenționeaza sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului”. Proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie. Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta…

- Revoluția fiscala a Guvernului PSD ii transforma pe primari in “cerșetori”. Este parerea consilierul județean Toma Florian (PNL). Banii alocați pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2018 și estimarile pentru anii 2019 – 2021 sunt insuficienți. Trei drumuri din…

- Anuntul a fost facut miercuri de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Si premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta care sa corecteze "defectiunile" din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi, 20 februarie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles. Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) au figurat…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, cu ocazia conferintei anuale de prezentare a activitatii BEI in general si, in special, a celei din Romania. “In calitate de ministru al…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca va rezolva problema inechitații de plata a contribuției la sistemul public de sanatate și de pensii dintre salariați și persoane fizice autorizate. Noul Cod Fiscal, permite PFA-urilor sa plateasca CAS și CASS doar la nivelul salariului minim…

- Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat ieri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax. „Nimeni nu va avea de pierdut, nici…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani mecanismul de comasare a celor cinci formulare, printre care si Declaratia 600, intr-unul singur. …

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este abordarea in viitor, informeaza Agerpres.ro. Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii…

- "Putem gasi o formula pentru a colabora intr-o echipa. Suntem oameni de finante. Si domnul Misa este un om din sistem de foarte multi ani si fiecare are ceva de adus. Care va fi formula vom vedea in zilele urmatoare. (...) Nu am discutat nimic, nici de secretar de stat, nici de presedinte ANAF, nici…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a explicat, miercuri, la Parlament, cum va rezolva Guvernul problema salariilor din domeniul IT dar și a altor categorii precum persoanele cu dizabilitați, sezonierii și cei din cercetare. ”Statul va suporta diferența dintre contribuțiile pentru CASS,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). "Am vazut astazi o decizie importanta a membrilor Cabinetului.(...) Nici eu nu am nimic cu ofiterii SPP, nici cu institutia in sine. Eu, de exemplu,…

- Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau luni seara, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern.…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ca Moldova este foarte bine reprezentata in Executiv, remarcand ca Ana Birchall, care este deputat de Vaslui, va avea o functie de vicepremier. "Eu cred ca aceasta desemnare a ministrilor din Guvernul care va fi gestionat…

- Lista viitorului Executiv ar putea suferi modificari-surpriza. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor ministri, potrivit Antena 3. Surprize sunt la Educatie, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivascu ar putea primi portofoliul Culturii si Eugen Teodorovici va ajunge la Fonduri…

- Comitetul National al PSD se va reuni, astazi, la ora 16.00, pentru a decide componenta noului Guvern, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii Executivului si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Potrivit declaratiilor…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Lovitura…

- ♦ Sumele mari platite la buget au fost influentate de profiturile mai mari, venind in contextul retoricii antibanci a guvernului. Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obtinute in urma controalelor, bani care vor fi utilizati pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat miercuri de Ministerul Finantelor…

- Hotararea stabileste ca resursele financiare necesare aplicarii schemei sunt de 183 de milioane lei, reprezentand echivalentul sumei de 40 de milioane euro, si se asigura din bugetul pe anul 2018, conform unui comunicat al Guvernului. Sursa citata precizeaza ca schema de minimis pentru anul…