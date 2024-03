Șeful Casei de Pensii: „În urma recalculării, nicio pensie nu va scădea. Am pus clar o prevedere ca oamenii să nu sufere” „La sfarșitul anului am avut legea, acum avem normele, urmeaza sa semnam contractul, dupa ce vom avea software-ul actualizat va incepe și recalcularea. Aceasta este procedura. Suntem in grafic, nu avem nicio intarziere astfel incat in luna septembrie oamenii sa iși primeasca pensiile recalculate. O decizie de pensionare este o decizie pe care o primește fiecare pensionar in care se vede numarul total de puncte, valoarea punctului de referința și stagiul de cotizare. Acestea sunt date uzuale cu care noi lucram in activitatea de zi cu zi. In urma acestei recalculari nicio pensie nu va scadea. Am… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

