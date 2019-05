Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor semnatare ale acordului (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) dupa retragerea Statelor Unite ale Americii din acest pact exact acum un an, a informat in cursul diminetii radioteleviziunea iraniana IRIB, scrie Agerpres.

O scrisoare a presedintelui iranian Hassan Rouhani a fost transmisa ambasadorilor tarilor care sunt in continuare angajate in cadrul acestui acord in pofida retragerii unilaterale a SUA in mai anul trecut. Presedintele american Donald Trump a retras la 8 mai 2018 SUA din acest acord, pe motiv ca pactul…