Teleormanul dialectal Putine posturi de televiziune nu au prezentat, cu repetitie, fraza in care D-Sa foloseste forma de persoana a treia singular a perfectului compus de la indicativ pentru forma de persoana a treia plural a verbului (a) repune, fraza pe care o reproducem dupa internet, cu grafia clarificatoare de pe sursa: "Intalnirile au fost bune, iar dupa parerea mea, toate aceste intalniri, toate aceste discutii A REPUS Romania pe harta mondiala, avand in ved (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

