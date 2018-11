Stiri pe aceeasi tema

- Un film cu Liviu Dragnea la vanatoare alaturi de șefii Tel Drum si de mai multi lideri PSD a fost publicat din nou de Rise Project, in continuarea celebrului scandal cu valiza de documente gasita de un țaran, #TeleormanLeaks. Potrivit RISE Project, inregistrarea a fost facuta la o partida de vanatoare,…

- Liviu Dragnea a susținut dupa apariția primelor dezvaluiri din valiza Rise Project, ca nu s-a mai vazut cu directorul Tel Drum, Petre Pitiș, de „peste 10-15 ani”. Insa, un document dintre cele publicate pana acum de Rise Project arata ca cei doi au participat la o vanatoare pe 4 ianuarie 2014, adica…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, 5 noiembrie 2018: „Eu nu am legatura cu acea valiza, poze cu mine cred ca sunt mii in aceasta țara, unii poate le țin pe tableta, alții sub perna.” De la o valiza care ar fi fost gasita pe un camp din Teleorman a pornit investigatia Rise Project. Jurnalistii spun ca…

- Marian Oprisan, presedintele PSD Vrancea, a declarat vineri, referitor la fotografia publicata de Victor Ponta in care apar Laura Codruta Kovesi, George Maior, Liviu Dragnea si Gabriel Oprea stand la o masa, ca era vorba de un eveniment oficial din perioada in care Ponta era premier.

- Liviu Dragnea i-ar fi promis lui Marian Oprișan funcția de ministru de interne in schimbul susținerii in CEx, potrivit unor surse politice citate de G4Media.Potrivit sursei citate, nu este clar daca liderul PSD Vrancea a acceptat oferta lui Liviu Dragnea. Vineri are loc ședința CEx…