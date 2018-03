Teatrul Aualeu prezinta piesa „O Noapte Furtunoasa” „Cand publicul nostru a aflat ca repetam in ascuns piesa in discutie, s-au nascut varii discutii cu privire la ciudata alegere repertoriala, atipica unui teatru de genul nostru. Ciudata fiindca «Noaptea Furtunoasa» se monteaza de cele mai multe ori in scopuri mercantile destinate publicului consumator de mari artisti ai teatrelor mari, aflati in prelungi turnee provinciale menite a culturaliza masele si a face retete pe spatele gospodinelor si a celor ce trebuie sa se arate bine imbracati intr-o seara la teatrul municipal”, ne transmit cu drag cei de la Teatrul Aualeu. Spectacolul a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- La disciplina viteza, in 5 și 6 mai, in orașul nostru are loc CN de juniori pe motodrom, intrecere care se incheie la Arad, in 13-14.10. In fine, secțiunea SuperMoto poposește pe Mureș cu etapele I și III a „Internaționalelor Romaniei” (5-6 mai, respectiv 13-14 octombrie). Adauga Comentarii…

- Gogosile sunt produse proaspete, facute din ingrediente de calitate, frumos crescute, dulci, cu diferite glazuri si arome. Pofticiosii pot alege dintr-o gama variata de sortimente apetisante de donuts, in combinatii savuroase, umplute, glazurate, mici sau mari, rotunde sau patrate, cu sau…

- Reprezentanții Societații de Transport Public Timișoara spun ca au avut foarte multe solicitari de la timișorenii care circula pe linia respectiva, așa ca au decis sa prelungeasca traseul autobuzelor pana la stația de la Catedrala Mitropolitana. Modificarea s-a produs chiar din aceasta sambata.…

Se cere seriozitate, responsabilitate si corectitudine. Informatii tel.0745.262.919, e-mail:recrutare@mykids.ro

- Femeia de 48 de ani este internata de mai bine de o saptamana la spitalul de la Padurea Verde. Aceasta are mai multe afecțiuni, iar acum, prin analize de laborator, a fost confirmata și gripa. Zilele trecute, medicii au luat decizia sa o intubeze. Aceasta sufera și de obezitate, hipertensiune,…

- Apelul la numarul de urgenta 112 a fost facut in jurul orei 18.30 chiar de catre victima incidentului. Barbatul a anunțat ca s-a rasturnat cu caiacul in raul Mureș, dar a reusit sa iasa din apa și sa ajunga pe o insula, intre Sambateni și Mandruloc. La fata locului a intervenit Detașamentul…

- In urma acestora, 97 de persoane au fost accidentate, din care 17 si-au pierdut viata. Inspectorul ITM a mai explicat ca desi in 2016 numarul accidentatilor a fost mai mare, de 106, cel al decedatilor a fost mai mic, de 15. „In urma cercetarii evenimentelor, pana la data prezentei informari,…

- Acest caz ridica numarul deceselor din județ generate de complicații ale gripei la trei. In cursul saptamanii trecute au mai murit doua femei, respectiv o pacienta de 74 de ani din Zorlencior și alta de 54 de ani din Reșița. Numarul imbolnavirilor de gripa confirmate de laborator se ridica…

- „Cred ca este important de spus ca in ziua de astazi foarte putine dintre spitalele din Romania sunt conforme cu standardele ISU. Ele au fost construite cu zeci de ani in urma, unele sunt chiar in cladiri mai vechi de o suta de ani, iar regulile de data recenta si care se schimba frecvent ar presupune…

- Informația a fost confirmata de un purtator de cuvant al companiei iraniene Aseman, citat de AFP, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, avionul, un ATR-72, aparținea companiei Aseman Airlines. A decolat de la Teheran in jurul orei 8 locale (4.30 GMT) spre orasul Yasuj din provincia…

- „Accidentul s-a produs in jurul orei 12:44, la intrarea in localitatea Sanmartin dinspre Oradea. In accident sunt implicate doua autoturisme. Polițiștii continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cauza și imprejurarile in care s-a produs accidentul”, a declarat Alina Dinu, comisar…

- Terenurile de tenis, altadata ingrijite cu multa meticulozitate, au devenit acum campuri de buruieni. Cladirile administrative au fost vandalizate, iar numeroase bunuri pe care le adaposteau au disparut pur si simplu. „Pe mine ma doare sufletul cand vad ce s-a intamplat acolo. Sincer, nu imi…

- „Happy End”, cea mai recenta producție a regizorului Michael Haneke, examineaza o familie bogata din Calais, ce opereaza una dintre cele mai mari firme de construcții din oraș, situata langa o tabara de refugiați. Filmul este o cronica acida, un instantaneu fara compromis din viața unei familii…

- Barbatul a fost dat jos din trenul personal Arad-Simeria, ce staționa in gara din Milova, de catre controlor și un tanar. Urmatorul cadru il arata pe barbat cazut pe jos, langa tren. Videoclipul il arata pe barbat ridicandu-se – avand probleme in pastrarea echilibrului – și incercand sa urce…

- Cercetatorii au indepartat din tesutul ovarian ovocite aflate in cea mai timpurie faza a dezvoltarii lor si le-au ”cultivat” pana la punctul in care au devenit pregatite pentru fertilizare, potrivit studiului publicat in Molecular Human Reproduction. Femeile supuse unor tratamente…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina pe centura municipiului Lugoj, in urma unui accident in care au fost implicate trei autotrenuri. „La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autosanitara SMURD, un…

- Ideea s-a nascut ca „o alternativa la muzica siropoasa, la kitsch, la consumerismul de prost gust, la inimioarele de pluș false, la sclipiciul pentru fetițe și tricourile roz de baieței Nu este nici pe departe un concert impotriva dragostei. Este un concert alternativ, destinat persoanelor…

- Reprezentantții Spitalului Județean din Timișoara organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de doctori: un post de medic specialist in specialitatea otorinolaringologie, (specialitatea medicala care se ocupa cu prevenirea, diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor urechii, nasului, gatului,…

Se angajeaza strungar CNC la societatea cu activitatea principala:prelucrari mecanice prin aschiere.Se trimit CV-urile pe:office@timromdac.ro Informatii:str.Industriei nr.7,Timisoara , tel. 0256/291357; 072112595

- Formația timișoreana a bifat o victorie in campionat, trecand de ardeleni cu un scor concludent. Gazdele au dominat meciul, oaspeții avand un joc mai subțire, probabil influențat și de problemele financiare traversate. Cu cele doua echipe trecand pe rand in frunte pe tabela, primul sfert…

- Auchan a intrat pe piata locala acum mai bine de un deceniu cu formatul de hipermarket. Pana acum un an acesta a fost singurul format cu care retailerul francez activa local. In 2016, francezii au deschis primele magazine de proximitate sub brandul My Auchan, iar anul trecut au inaugurat…

A fost meciul in care la liderul din Liga 4 Arad a debutat mijlocașul oradean Raul Ember (ex-Dinamo Oradea), in timp ce fundașul Florin Lazar (ex/ CSC Sinmartin) a fost invoit.

- In etapa a 12-a, prima a returului, din Liga 2 la futsal, Dinamo Oradea (locul 10) și Inter Gheorgheni (locul 9) au remizat, scor 4-4. Inceputul a fost slab pentru oradeni, care au avut ghinionul sa-l piarda inca din minutul 2 pe cel mai bun jucator din lot Tibi Szeles, care a suferit o accidentare…

- „Butonul de programari online, fiind inființat pentru eliminarea, in timp, a aglomerației, poate fi accesat atat de pe pagina web a Instituției Prefectului – Județul Arad, cat și de pe pagina web a Direcției Generale de Pașapoarte București: epasapoarte.ro. Programarea online se face pe numele solicitantului…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, primul șofer a fost prins marți seara, de polițiștii din Faget. Barbatul de 55 de ani conducea un autoturism prin localitate fiind sub influența bauturilor alcoolice. La testarea cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,84 mg/l alcool pur in aerul…

- Incidentul s-a petrecut in zona Pieței 700 din Timișoara, iar unul dintre cititorii Tion.ro este cel care a fotografiat și a filmat mașina firmei de paza. „Astazi, un angajat al firmei SBK Security, cu nr. de inmatriculare B 24 HGZ a intrat pe trotuar cu mașina pentru ca nu se putea deplasa…

- Politistii Sectiei nr.1 Politie Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal si l-au identificat, luni, pe A.C., de 20 de ani, din orasul Pancota, judetul Arad, banuit de savarsirea infractiunii de furt. Barbatul este banuit ca, in ziua de 20 ianuarie a.c., profitand de neatentia partii…

- Repetițiile sunt programate sa inceapa la 1 februarie, alaturi de regizorul coregraf Tunde Baczo. Spectacolul, o poveste despre prietenie și loialitate in care inocența triumfa asupra raului, este realizat dupa cel mai cunoscut roman al literaturii germane pentru copii. Este vorba despre…

Cu acest total, bosniaca de 25 de ani și 1,78 m ocupa locul 14 in ierarhia marcatoarelor din prima liga, in tabara aradeana fiind urmata de americanca Brandi Wingate (152 pct.) și mureșeanca Ildiko Nagy (120 pct.).

- „Suntem bucuroși ca urcam in fiecare an. Ținand cont ca 2016 a fost cel mai bun al clubului nostru, iata ca in 2017 am reușit sa ne depașim. Suntem cu un total de 95 de medalii pe 2017, medalii care puncteaza la Campionatele Naționale și Internaționale, nu la concursuri naționale sau altfel…

- De la doua luni la doua ore. La atat se reduce timpul de asteptare a diagnosticului unui pacient suspectat ca ar suferi de tuberculoza (TBC). Consiliul Judetean Arad a cumparat pentru „noul Spital TBC” din Gradiste un aparat – GeneXpert – pentru depistarea genetica a tuberculozei si rezistenta la…

- Cei de la Reflektor Venue și Teatrul Portabil invita cat mai mulți timișoreni alaturi de ei sa sarbatoreasca ,,mica unire” de succes intre teatrul de improvizație și muzica live, marți, 23 ianuarie de la ora 20.00. „Se spune ca marțea sunt trei ceasuri rele, dar cu noi nu veți…

- Victor Ponta poate fi considerat sarb cu acte in regula, incepand de joi, anunța cotidianul Blic. Surse din cadrul Guvernului de la Belgrad au precizat pentru ziar ca fostul prim-ministru al Romaniei a primit cetațenia sarba și pașaport sarbesc. Mai mult, Ponta a precizat pentru Hotnews.ro…

- Revelionul Copiilor se va desfașura duminica, 14 ianuarie, sub cupola complexului, intre orele 17 și 20. Va fi o super petrecere, in care cei mici vor petrece cu adevarat și in stilul lor, cu animatori, karaoke, discoteca, dar și alte activitați amuzante: jocuri, dansuri, confetti,…

- Este vorba despre sala Liceului Pedagogic “Carmen Sylva” din Timișoara. Concertul va avea loc luni, 15 ianuarie, de la ora 13. Evenimentul este menit sarbatoririi a 45 de ani de existența. „Acum, ca și atunci, vom canta doar pentru elevii liceului, marcand astfel arcul peste timp al existenței…

- Pe 22 ianuarie, el isi va sustine proiectul de management in cadrul interviului. Printre cei care il vor evalua pe Doru Orban se numara managerul Operei Naționale Cluj-Napoca, Florian Estefan si directorul general al Filarmonicii Banatul din Timișoara, Ioan Coriolan Garboni. Iata ce planuri…

- Vor juca in amintirea lui Teo Tucudean, unul dintre oamenii cu inima mare care a contribuit la sustinerea handbalului aradean, trecut in nefiinta in urma cu 14 ani, in urma unui accident auto, echipele de old-boys din: Reșița, Sannicolau Mare (caștigatoarea ediției precedente) și Arad. Memorialul…

- E vorba de Paul Pacurar și Cristian Scutaru, ultimii doi jucatori cu salarii mari. Ei s-au prezentat la antrenamentul de azi, primul al anului, iar in aceasta seara s-au ințeles cu conducatorii clubului, pentru incetarea colaborarii. Politica low-cost a UTA-ei face, iata, ca niciun jucator sa…

- Scheau nu va avea deloc o misiune usoara, el trebuind sa faca organizatii in toate cartierele, cu sedii si toate cele de trebuinta la un partid serios. In cursul zilei de vineri, Pistru se va intalni cu cei din cartiere. Aceasta, dupa ce, in prima parte a zilei, are intalnire cu cei din zona Lipova.…

- Una dintre ele are leziuni serioase – traumatism la o mana, afectarea vederii și plagi taiate pe fața. Cealalta a scapat cu cateva rani taiate la fața și afectarea vederii, a informat dr. Hadrian Borcea, de la UPU Smurd Bihor. Cele doua au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Frankscoast este o formație indie de pe meleagurile banațene cu influențe de dream pop și jazz. Vibrația corzilor din pianul lui Cezar Boicu se potrivesc la perfecție cu vocea puternica, dar dulce a Ralucai Dumitrescu. Iar chitara lui Dragoș Moldovan face ca soundul trupei sa fie complet.…

- Și totuși… …Totuși sunt oameni ca toți ceilalți muritori. Cu toții traim intre naștere și moarte! Nu știm cand…venim și cand…plecam! Ion a venit in Oradea, acum vreo 80 de ani, nu știu in ce zi și a plecat (culmea ironiei soartei!) a doua noapte…

- Daca la tara, traditia colindelor se mai pastreaza inca nealterata, in orase in schimb, obiceiul incepe sa piarda tot mai mult teren. In plus, cetele de asa-zisi colindatori (cu preponderenta cei mai „tuciurii”) par sa urmareasca mai mult recompensele primite dupa una sau doua strofe fredonate…

- CLAR Band este o trupa de coveruri cu un repertoriu ce conține o varietate de piese internaționale din categoria genurilor pop, rock, country, soul, funk și blues. „Va invitam la o seara muzicala alaturi de noi. Și pentru ca este foarte aproape, vom intra puțin și in atmosfera Craciunului.…

- Din primele informatii se pare ca impactul a avut loc in condiții de ceața densa cand autocarul a intrat in coliziune cu un alt camion, inmatriculat tot in Romania. In urma evenimentului rutier, petrecut pe Autostrada A3, langa Metten, landul Bavaria, cel puțin 9 persoane au fost ranite. In…



- Controlul a fost facut de polițiștii locali din cadrul Biroului Poliția Piețelor și Serviciului Inspecție Comerciala, in colaborare cu polițiști de la Secția 1 Poliție Urbana. „In cadrul acțiunii au fost verificate și un numar de cinci societați care desfașoara activitatea de bar,…

- „In timpul efectuarii activitaților pe linie rutiera pe raza localitații Nadab, polițiștii au procedat la oprirea regulamentara a unui autoturism, in vederea verificarii documentelor legale. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele polițiștilor, continuandu-și deplasarea, aceștia au pornit…

- „PSD a ignorat Aradul la inaugurarea anului Centenar și nu da niciun semn ca ar susține proiectele propuse de administrația locala Ministerului Culturii. In loc sa pledeze la Guvern pentru amplasarea Monumentului Marii Uniri in Arad, parlamentarii PSD ataca administrația locala care vrea sa il amplaseze!…