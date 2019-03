Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a sugerat marti ca Guvernul va atenua din cerintele impuse prin Ordonanta 114 administratorilor de pensii private Pilon II, daca acestia sunt de acord sa investeasca in proiectele dezvoltate in parteneriat public-privat.

- Premierul Viorica Dancila a explicat, luni dupa-amiaza, in Parlament, ce se intampla cu ordonanta de urgenta 114, cea supranumita ordonanta lacomiei. Ordonanța nu va fi abrogata, ci doar modificata, a precizat Viorica Dancila. Dezbaterea a fost ceruta de liberali, care sustin ca prevederile actului…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador considera ca prin „ordonanta lacomiei", guvernarea PSD-ALDE pune frana investitiilor autoritatilor publice locale. Intr-o declaratie politica sustinuta in Parlament, Angelica Fador a spus ca primele luni ale acestui an au dovedit deja ca Guvernul ...

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a susținut o declarație politica in care a evidențiat faptul ca primele luni ale acestui an au dovedit deja ca Guvernul PSD-ALDE este incapabil, pentru al treilea an consecutiv, sa produca dezvoltare și bunastare pentru aceasta țara. Angelica Fador a amintit…

- Prima modificare la Ordonanta controversata de la sfarsitul anului trecut. La nicio luna de la adoptare, Guvernul ar putea renunta o taxa care a avut deja efecte negative. Ministerul Energiei va incerca sa elimine taxa de 2- din cifra de afaceri pentru companiile care produc energie pe baza de carbune,…

- Senatorul PNL Florin Citu anunta ca a depus in Parlament un proiect de lege, potrivit caruia oficialii care mint in legatura cu bugetul si deficitul bugetar sa raspunda penal. Potrivit parlamentarului, in decembrie 2017, Guvernul a dat o OUG prin care a fost abrogata prevederea potrivit careia…

- Guvernul se reuneste joi in sedinta, prima de cand presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat intentia de a participa la sedintele Executivului, insa pana la aceasta ora, programul sefului statului nu fost facut public, astfel incat prezenta sa la Palatul Victoria nu este certa. Pe ordinea de zi a sedintei…

