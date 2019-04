Tăriceanu șpagă, dosar Vîntu: "Noaptea, ca hoții". Tăvăliți prin noroi de Kovesi "Am inventariat nu o data abuzurile care s-au produs in Romania ultimilor 15 ani, de cand statul paralel a devenit mai puternic decat statul oficial; și ele nu au fost deloc puține. Am avut spectacolele catușelor, oameni legați și tarați pe treptele parchetelor cu program fix, corelat cu prime-time-ul televizunilor, in timp ce prietenii puterii erau strecurați discret pe ușa din dos și aflam de audierea lor cine știe cand. "Am avut dosare deschise și ținute așa un deceniu și mai bine, timp in care, evident, anchetatul era in ochii publicului un "penal" ordinar, lipsit complet de posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

