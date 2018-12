Stiri pe aceeasi tema

- "Fara indoiala, disparitia fostului presedinte american George H. W. Bush ne duce cu gandul la sfarsitul epocii Razboiului Rece, odata cu intalnirea istorica pe care a avut-o in 2-3 decembrie 1989 cu secretarul general al PCUS, Mihail Gorbaciov. Aceasta intalnire poate fi considerata la fel de importanta…

- Presedintele Senatului a declarat la Romania TV ca unii dintre protestatari, in loc sa puna mana pe o carte, se uita pe Facebook si si imagineaza ca stiu totul. Este o agresivitate pe care in trecut nu am mai intalnit o, in ultimii 20 de ani ... Astazi cred ca ceea ce vedem si trebuie sa ne punem o…

- Calin Popescu Tariceanu a fost audiat, marti dimineata, in Comisia juridica a Senatului. Audierea a durat putin peste o ora, iar presa nu a avut acces la lucrarile forului legislativ. Presedintele Senatului nu a facut declaratii inaintea inceperii sedintei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a precizat miercuri ca i-a comunicat liderului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, ca Romania ramane atasata valorilor europene si ca nu exista o disputa interna pe statul de drept, ci una intre Putere si Opozitie.

- Romania are bazele pentru un mandat la Presedintia Consiliului Uniunii Europene "de succes", recentele declaratii ale presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pe aceasta tema facand referire la "nevoia de consens politic", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca atata timp cat președintele Klaus Iohannis nu iese sa explice in ce condiții l-a numit pe Augustin Lazar la Parchetul General, toți sunt indreptațiți sa suspecteze ca aceasta numire a fost facuta ca rasplata pentru achitarile pe care Lazar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere cu Moon Hee-sang, presedintele Adunarii Nationale a Republicii Coreea, care a efectuat o vizita oficiala in Romania, in perioada 10-13 octombrie 2018, la invitația demnitarului roman. Inaltul oficial roman a reliefat faptul ca vizita…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni seara, ca nu este "incantat" de postura in care s-a aflat Romania, spunand insa ca acest lucru nu trebuie sa mire pe nimeni in contextul in care, ani la rand, disputele politice interne au fost "exportate" la Bruxelles.