- La data de 21 ianuarie a.c., politia a fost sesizata cu privire la faptul ca Moldovan Nicoleta-Rodica, în vârsta de 17 de ani, din Dej, judetul Cluj, a plecat de la domiciliu din data de 14 ianuarie a.c. și nu a mai revenit. Semnalmentele persoanei disparute: înaltime 1,62-1,65…

La data de 21 ianuarie a.c., Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca MOLDOVAN NICOLETA-RODICA de 17 de ani, din Dej, judetul Cluj, a plecat de la domiciliu din data de 14 ianuarie a.c. și nu...

- O femeie in varsta de 35 de ani este cautata de familie și polițiști, de cateva zile, dupa ce ar fi disparut din Comana de Jos, județul Brașov. Femeia a plecat in data de 27 decembrie, la plimbare cu cainele și nu s-a mai intors acasa. In acea dimineața, in sat, a fost vazuta o autoutilitara staționata,…

- O fetita de 7 ani, din municipiul Petrosani, este cautata de politisti dupa ce tatal minorei a reclamat faptul ca aceasta a plecat de acasa, in urma cu sase zile, impreuna cu un barbat de 44 ani, pentru a primi alimente de pomana cu ocazia „Zilei Mortilor”, care este marcata pe 1 noiembrie, in fiecare…

- Aigali Supugaliev in varsta de 63 de ani, le-a dat fiori reci rudelor atunci cand a fost vazut in fața casei. Cu doar doua luni inainte, familia il inmormantase. De altfel, acesta este cel mai bizar caz, din ultimii ani. Atunci, barbatul era dat disparut de alte doua luni. Locuia singur in casa din…