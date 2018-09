Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut, joi seara, dupa ce a intrat de doua ori, in aceasta luna, in incinta unei societati comerciale din Timisoara, de unde a furat bijuterii in valoare de aproximativ 100.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unei fapte de furt si a unei tentative de furt. A fost retinut si va fi prezentat in fata magistratilor. La data de 23 august 2018, politistii de investigatii criminale…

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o locuinta de pe raza municipiului. Se pare ca, in data de 17 ianuarie 2018, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-o casa si ar fi sustras…

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un barbat de 45 de ani, din municipiu, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. Potrivit IPJ Alba, in 15 iunie, acesta ar fi sustras mai multe obiecte vestimentare, in valoare de 300 de lei, din incinta…

- Un tanar de 22 de ani din Blaj, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. El este banuit ca in luna februarie ar fi patruns prin efracție in locuința unei femei și ar fi sustras produse electronice si bauturi alcoolice in valoare de 7.000 de lei. Potrivit IPJ Alba,miercuri, 25 iulie, politistii…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au arestat un barbat urmarit international pentru infractiuni de furt calificat si constituirea unui grup infractional organizat, fapte comise in Spania.

- Un tanar s a ales cu dosar penal dupa ce a sustras dintr un supermarket produse in valoare de ... 24 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 iulie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au identificat un barbat, in varsta de 27 ani, care ar fi sustras, dintr un supermarkert,…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta de 16 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlharie calificata. Un alt tânar este cercetat pentru lovire sau alte violențe.”La data de 8 iulie a.c., în jurul orei…