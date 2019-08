Taiwanul se pregăteşte pentru furtuna tropicală Bailu Taiwanul se pregateste vineri pentru sosirea furtunii tropicale Bailu, care va aduce ploi torentiale in regiunile din estul si sudul insulei pe perioada weekendului, potrivit DPA. Biroul central de meteorologie din Taiwan a emis la ora 2:30 pm (06:30 GMT) o avertizare pentru regiunile de coasta, la noua ore dupa ce fusese emisa o alta avertizare pentru zonele marine, atat pentru canalul Bashi, cat si stramtoarea Taiwan. Potrivit biroului de prognoze, centrul furtunii Bailu, aflat in prezent la 600 de kilometri sud-est de Taitung, un oras din sud-estul tarii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

