Summitul Grupului de la Visegrad din Israel a fost anulat n urma retragerii Poloniei

- Oficialii polonezi si-au anulat orice participare la o reuniune a Grupului de la Visegrad, programata sa se desfasoare in Israel luni si marti, dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat, potrivit presei, ca Polonia a fost complice la Holocaust, transmite Reuters. Reuniunea a fost anulata.…

- Declaratiile lui Netanyahu, dezmintite intre timp de Ambasada Israelului in Polonia, au provocat scandal in tara si aproape au deraiat un summit al Grupului de la Visegrad - din care fac parte Polonia, Slovacia, Cehia si Ungaria -, prevazut saptamana viitoare la Ierusalim. "Eu am asistat la conferinta…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele şase state care urmează să dea…

- Cel puțin cinci mineri au murit, iar alți opt au fost raniți, in urma unei explozii produse joi dupa-amiaza intr-o mina din Cehia. De asemenea, alți muncitori au fost dați disparuți. Explozia a avut loc la o adancime de 800 de metri, intr-o mina din zona Karvina, situata in apropierea granței cu Polonia.…

- Producatorul american de haine Guess a fost amendat cu aproximativ 40 de milioane de euro de catre Comisia Europeana pentru practicile sale de comerț online in care a vandut articole fashion in Romania și alte țari central și est-europene la prețuri cu 5-10% mai mari decat in state din Europa de Vest.…