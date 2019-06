Stiri pe aceeasi tema

- Grupa Pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina" al judetului Suceava a organizat joi, in poligonul Bogata din comuna Baia, o sedinta de distrugere a munitiei asanate in primul semestru al acestui an, pe teritoriul judetului Suceava. La actiune au participat ...

- Ambasada Romaniei la Washington a organizat luni, 10 iunie 2019, o receptie oficiala cu ocazia misiunii economice de promovare a produselor romanești din domeniul IT&C in SUA, la care participa 20 de companii din Romania. Firmele romanești participa la evenimentul SelectUSA Investment Summit,…

- Autoritatile indiene se pregatesc sa evacueze peste 300.000 de persoane care locuiesc pe coastele sale vestice in contextul in care un ciclon deosebit de puternic, Vayu, este asteptat sa loveasca joi dimineata acele regiuni din statul Gujarat, informeaza Reuters. Ciclonul Vayu, care s-a format in Marea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri seara ca este tinut la curent in legatura cu "atacul" de la Lyon, informeaza cotidianul Le Monde."A avut loc un atac la Lyon. Nu este sarcina mea sa fac bilantul. In acest moment, stiu ca sunt doar raniti", a declarat Emmanuel Macron…

- Guvernul se pregatește sa adopte, prin ordonanța de urgența, implementarea sistemului de avertizare a populației in situații de urgența RO-ALERT.Principalele prevederi din proiect: Mesajele RO-ALERT sunt de interes public, gratuite și au caracter de recomandare pentru persoanele aflate…

- Tudorel Toader a fost remaniat din Guvernul condus de Viorica Dancila, iar premierul a trimis documentul la Palatul Cotroceni, lui Klaus Iohannis, pentru schimbarea lui din fruntea Ministerului Justiției cu deputatul PSD Eugen Nicolicea.Deși Viorica Dancila a declarat, dupa CEX al PSD, ca…

- Timp de o ora, Pamantul s-a odihnit, aseara! Sau cel putin asta a fost dorinta celor care au participat la un eveniment devenit deja traditie. Ora Pamantului a stins lumina pret de 60 de minute ca un mesaj al celor care militeaza pentru salvarea planetei.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a desfasurat marti o actiune de distrugere a elementelor de munitie ramase neexplodate pe raza judetului Mehedinti, care au fost ridicate de echipajul pirotehnic in ultimele luni.