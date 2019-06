SUA ar pregati un val de arestari in randul familiilor de imigranti ilegali Statele Unite pregatesc arestarea a 2.000 de imigranti ilegali prezenti in familie pe teritoriul lor si ar putea lansa aceasta operatiune inca de duminica, au relatat vineri mai multe media americane.



Presedintele Donald Trump a promis luni ca politia pentru migratie va incepe de saptamana viitoare sa expulzeze "milioanele" de imigranti clandestini instalati in SUA, fara a oferi mai multe detalii.



Postarea sa de pe Twitter a accelerat pregatirile in desfasurare de mai multe saptamani si, conform unor surse anonime citate de Washington Post, NBC si CNN, arestarile ar putea incepe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda tuturor criticilor, premierul Viorica Dancila a anuntat ca joi Guvernul s-ar putea sa adopte prin OUG Codul Administrativ. "Nu am vazut inca lista cu actele normative pe care le vom adopta maine in cadrul sedintei de guvern. Daca sunt indeplinite toate criteriile (OUG are…

- Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a anuntat ca unele avioane Boeing 737 MAX ar putea avea componente fabricate incorect, care trebuie sa fie inlocuite, aceasta fiind o noua problema pentru grupul Boeing. Potrivit FAA, pana la 148 de voleti (aripioare mobile asezate…

- Pentru prima data in mai bine de 100 de ani, Marea Britanie nu a folosit energie electrica pe baza de carbune timp de mai mult de patru zile la rand. Luni dimineata, compania britanica de utilitati National Grid a anuntat ca au trecut mai mult de 122 de ore de cand Marea Britanie a folosit…

- Daca te simti mai trist decat anul trecut, poate te consoleaza faptul ca nu esti singurul. In toata lumea oamenii au devenit mai tristi, mai furiosi si mai tematori in ultimul an, arata un sondaj realizat la nivel mondial de Gallup. Toate cele trei emotii au fost resimtite de un numar tot…

- Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA timp de decenii de acum incolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP. In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri…

- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7622 lei/unitate, mai mult cu 0,05% fata de marti. In schimb, dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,2114 lei/unitate, mai putin cu…

- Un avion britanic de vanatoare Eurofighter Typhoon, din forta de reactie rapida a Royal Air Force (RAF), insotit de un avion pentru alimentare in aer Voyager, au interceptat doua bombardiere strategice rusesti Tupolev Tu-160 "Blackjack", vineri, desupra Marii Nordului. Fortele aeriene britanice,…

- Facebook a anuntat, miercuri, ca a interzis laudarea, sustinerea si reprezentarea nationalismului si separatismului alb pe platformele sale de socializare, intensificand masurile de combatere a propagarii mesajelor de ura. Aceasta politica va fi implementata de saptamana viitoare, a anuntat…