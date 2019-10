Studenţii medicinişti intră în grevă japoneză nemulțumiți de 'instabilitatea' rezidenţiatului 'Desi am fost in contact cu reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate si ni s-au promis solutii, acestea nu au aparut, fiind doar o tragere de timp pana la agravarea problemei, ceea ce am prevestit ca se va intampla si s-a intamplat in urma motiunii de cenzura. Nu este normal sa afectam viata a mii de absolventi, care isi doresc sa isi construiasca o cariera in Romania si sunt blocati doar pentru ca examenul de care ei depind a devenit subiectul unei dispute politice. Sunt multe probleme cu acest examen, pentru care vom continua sa luptam in viitor, de la bibliografia deficitara pana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

