Stiri pe aceeasi tema

- "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de rachete in Europa si in alte regiuni unde rachetele americane cu raza medie si scurta de actiune nu au fost si nu vor fi desfasurate ", a declarat misiunea Rusiei la NATO intr-un comunicat dat publicitatii in finalul reuniunii NATO-Rusia, desfasurata vineri…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit dpa si AFP."Nu avem intentia sa desfasuram…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit DPA si AFP. "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de…

- Moscova va raspunde masurilor care urmeaza sa fie adoptate de NATO dupa decizia Rusiei de a suspenda Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Ministrii Apararii din NATO urmeaza…

- Moscova are termen pâna pe 2 august sa se conformeze tratatului privind armele nucleare intermediare (INF), altfel, vor fi date “raspunsuri”, a aratat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vor fi luate în calcul masuri de catre aliați în timpul reuniunii miniștrilor…

- Oficialul de la Moscova a tras aceasta concluzie dupa ce a aflat ca SUA ar avea deja in Europa anumite instalatii, specifice pentru utilizarea armelor nucleare, scrie adevarul.ro. „Din pacate, unele state dependente de SUA se prefac ca nimic nu se intampla sau pur si simplu se tem chiar si sa-si imagineze…

- Rusia a primit informatii din partea Statelor Unite privind instalarea temporara a sistemului balistic THAAD in Romania, a anuntat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, argumentand ca sunt necesare clarificari suplimentare privind baza de la Deveselu.

- "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar'", a spus el. "Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?", a adaugat Grusko in marja celei de-a…