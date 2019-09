Stiri pe aceeasi tema

- Arhitectul-șef al catedralei Notre-Dame din Paris, Philippe Villeneuve, susține ca temperaturile ridicate inregistrate recent in Franța ar putea slabi structura monumentului. Incendiul din luna aprilie a afectat o mare parte a catedralei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni 'curajul' si 'determinarea' noului sau omolog ucrainean, Volodimir Zelenski, 'de a face sa taca armele' in estul Ucrainei, liderul de la Elysee evocand un posibil summit la Paris daca Moscova si Kievul vor realiza 'gesturi'…

- Din motive de securitate preoții care au participat la slujba au purtat caști de protecție. Incendiul care a cuprins catedrala la 15 aprilie a provocat o vie emotie in intreaga lume si a declansat un elan de solidaritate pentru salvarea si restaurarea acestui monument istoric emblematic atat…

- Arhiepiscopul de Paris, monseniorul Michel Aupetit, celebreaza sambata dupa-amiaza prima slujba dupa puternicul incendiu care a distrus partial catedrala in urma cu doua luni, informeaza AFP. "Din motive evidente de securitate", precizeaza dioceza din Paris, slujba se va desfasura cu asistenta redusa…

- O slujba va fi oficiata la catedrala Notre-Dame din Paris in aceasta sambata, pentru prima data dupa incendiul care a devastat celebrul monument parizian in luna aprilie, au anuntatreprezentanti ai Bisericii Catolice din Franta.

- Un Boeing 737 Max apartinand companiei low cost Norwegian, caruia i s-a refuzat accesul in spatiul aerian german, a aterizat in Franta, scrie Le Figaro, citeaza digi24.ro.Avionul efectua un zbor de la Malaga, in Spania, la Stockholm, in Suedia.

- O slujba va fi oficiata la catedrala Notre-Dame din Paris weekendul viitor, pentru prima data dupa incendiul care a devastat celebrul monument parizian in luna aprilie, au anuntat luni reprezentanti ai Bisericii Catolice din Franta, citati de DPA.