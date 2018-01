Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va juca azi, de la ora 17:00, in ultimul amical din Spania, cu NK Osijek. Meciul va fi in format liveVIDEO și TEXT pe GSP.RO. liveTEXT FCSB - NK Osijek 0-0 Echipa de start FCSB: F. Nița - R. Benzar, Gaman, Larie, Momcilovici - Pintilii, Nedelcu - D.Man, Budescu, Teixeira - Fl. Tanase (cpt.)Rezerve:…

- Golurile invingatorilor au fost marcate de Budescu, in minutele 18, 51 si 55. Tehnicianul Nicolae Dica a folosit urmatorul 11 de start: Nita – Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic, Pintilii, Ov. Popescu, Man, Budescu, Teixeira, Tanase. Echipa bucuresteana are programat ultimul amical din Spania, marti,…

- FCSB - Admira Wacker 2-3 Teixeira, Budescu (pen) / Grozurek 2, Schmidt FCSB: Fl. Nita - Enache, Larie, Planic, Momcilovic, - L. Filip, Nedelcu - D. Man, Fl. Tanase, Fl. Coman - Alibec Au mai intrat: Benzar, Teixeira, Budescu, Gnohere, J. Morais, Pintilii, O. Popescu, Gaman …

- FCSB joaca astazi, de la ora 17:00, un amical impotriva austriecilor de la Admira Wacker. Partida nu este la TV și poate fi urmarita in format liveSCORE cu VIDEO pe GSP.ro. liveSCORE de la 17:00 // FCSB - Admira Echipa de start: FCSB: Nița - Enache, Planic, Larie, Momcilovic - Nedelcu, Filip - D.…

- Dupa achizitia lui Cristi Tanase, produsa ieri, Nicolae Dica are o echipa extrem de puternica la dispoziție. FCSB poate alinia o a doua echipa completa, pe absolut toate posturile, o formatie alcatuita din fotbalisti cu cota foarte buna, cu meciuri in echipa nationala si cu trofee de campioana in palmares.…

- FCSB a plecat in cantonamentul din Spania. A venit Gaman, dar lipsesc strainii. FCSB a plecat azi in al doilea cantonament al iernii, la Malaga. „Roș-albaștrii” au fost acolo și iarna trecuta. In al doilea cantonament, elevii lui Dica vor avea mai multe amicale, in care se va cristaliza echipa de baza.…

- Cu siguranta cel mai criticat fotbalist al FCSB-ului, atat de presa, cat si de suporterii care vin la partidele de pe National Arena, Gabi Enache are parte de un tratament iesit din comun la clubul lui Becali. Fundasul dreapta cu prestatii dezamagitoare in acest sezon, fotbalist care l-a facut pe…

- Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori – AFAN a organizat duminica seara, la Hotel Intercontinental, cea de-a V-a ediție a Galei Premiilor AFAN. In cadrul festivitații, au fost premiați cei mai merituoși oameni de fotbal din 2017, judetul nostru fiind reprezentat la varf, pe lista celor care…

- Constantin Budescu, Junior Morais si Florin Nita au fost jucatorii care au lipsit de la reunire. Primul a invocat motive personale, al doilea va merge la INMS direct de la aeroport, dupa ce va sosi in tara, in timp ce portarul a ales sa face testele la Chiajna, ca de fiecare data.La INMS…

- FCSB, regina AFAN-ului. Oamenii vicecampioanei din Liga 1 au acaparat premiile galei. Decernarea premiilor a avut loc duminica, 7 ianuarie, la Hotelul Intercontinental. Aflata la a cincea sa editie, Gala Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN) are ca principal scop acela de…

- Poate cea mai vizibila echipa din Liga 1 in perioadele de transferuri, FCSB a avut de suferit in acest sezon in ciuda lotului bogat atat numeric, cat si valori. Campaniile de transferuri din ultimele ani, majoritatea construite dupa afinitatile de moment ale lui Gigi Becali, l-au pus pe Dica de…

- In minutul 28, la 1-0 pentru gazde, Pintilii a reusit o recuperare, dar s-a prabusit imediat pe gazon, acuzand dureri la gamba si solicitand interventia echipei medicale. Acesta nu a mai putut continua partida, fiind inlocuit in minutul 30 cu Ovidiu Popescu. La putin timp dupa ce il inlocuise…

- Steaua a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din acest an. Echipa lui Nicolae Dica a jucat in inferioritate numerica din minutul 43, cand a fost eliminat Gnohere, conform news.ro.Steaua ocupa locul doi…

- Gigi Becali a dezvaluit ca a fost deranjat de un gest pe care Olimpiu Morutan (18 ani) l-a facut la negocierile purtate la Bucuresti. Finantatorul FCSB a anuntat si ca transferul mijlocasului ofensiv e aproape rezolvat, clauza de reziliere a lui Morutan urmand sa fie de 70 de milioane de euro, dar…

- Refuzati de CFR Cluj in cazul lui Omrani si de CS U Craiova, care nici nu a vrut sa auda de negocieri pentru Baluta sau Zlatinski, oamenii din conducerea FCSB-ului s-au orientat, iar perioada de mercato din iarna va veni, cel mai probabil, doar cu mutari din strainatate. Helmuth…

- Ion Craciunescu a venit cu o ipoteza-soc in privinta accidentarilor dese de la FCSB. Potrivit fostului arbitru, fotbalistii se dau loviti in functie de statutul la echipa sau de criticile lui Gigi Becali. Romario Benzar, Balasa, Planic, Morais, Teixeira, Budescu si Alibec, fotbalisti cruciali…

- Minutul 9 al meciului FC Botosani - FCSB l-a facut pe Dica sa traiasca un adevarat cosmar. Mihai Balasa s-a accidentat si a fost schimbat, dupa ce a cazut pe genunchi in urma unui duel cu Morutan. Vicecampioana are probleme in zona fundasilor centrali, unde si Bogdan Planic este accidentat.…

- PRO TV LIVE VIDEO STEAUA-LUGANO Click aici pentru a vedea Steaua - Lugano Cu trei victorii un egal si o infrangere, FCSB este deja calificata in 16-imile Ligii Europa. Ros-albastrii au incheiat 3-0 si 0-2 cu Viktoria Plzen, 2-1 si 1-1 cu Hapoel Beer Sheva si au invins cu 2-1 in tur,…

- Gigi Becali a respectat traditia si a anuntat, din nou, echipa de start a lui Nicolae Dica pentru meciul cu Lugano. Surprizele dezvaluite de finantatorul FCSB sunt introducerea lui Florinel Coman in atac, dar si prezentele lui William de Amorim si Catalin Golofca in linia ofensiva. …

- FCSB joaca in aceasta seara pe teren propriu cu "lanterna roșie" a Ligii 1, Juventus București, de la ora 20:45. Meciul va putea fi urmarit in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, LookTV și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 20:45 » FCSB - Juventus București Echipele probabile: FCSB: Nița - Enache,…

- ASTRA - FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO ONLINE 2017 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORTAstra - FCSB este meciul pe care echipa lui Nicolae Dica nu-si permite sa-l piarda, in lupta pentru primul loc cu CFR. Partida este in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport si Look TV de la ora 20:45. ASTRA…

- Benzina sare de 5,5 lei pe litru la unele pompe, s-a scumpit mancarea, vine iarna si caldura costa mai mult, iar din ianuarie trebuie sa ne guduram pe langa angajator daca nu ne vrem salariile micsorate. Chiar si in conditiile astea, Romaniei ii pasa acum mai mult de ceea ce a facut Alibec decat…

- Viktoria: Hruska - Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky –Hrosovsky, Horava – Petrzela ("88 – Zivulic), Kolar ("84 – Cermak), Kopic – Reznicek ("66 – Bakos). Antrenor: Pavel Vrba. FCSB: Vlad - Enache, Planic, Balasa, Morais – Popescu, Filip ("46 – Nedelcu)– Golofca ("46 – Tanase), Man, Coman ("64 – Budescu)…

- Viktoria Plzen a acumulat noua puncte si s-a apropiat la un punct de liderul FCSB. Astfel, formatia ceha si-a asigurat, de asemenea, prezenta in runda urmatoare, dupa ce Lugano a reusit sa invinga pe teren propriu, Hapoel Beer Sheva, scor 1-0, in celalalt meci al zilei in grupa G. Elvetienii…

- Plimbare si ocazia de a castiga niste bani. Aceasta e situatia FCSB-ului la Plzen, vicecampioana Romaniei fiind deja calificata in primavara europeana. E prilejul pentru folosirea unui mix de titulari si rezerve, mix in care intra ”oamenii lui Dica”, dar si ”baietii de vanzare ai lui Becali”. In…

- Gigi Becali a anunțat echipa de start pe care Nicolae Dica o va trimite in teren la meciul din deplsare cu Viktoria Plzen, care se va juca in aceasta seara, de la ora 20:00 și care va putea fi urmarit in direct pe ProTV și TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Andrei Vlad va fi in poarta celor de…

- VIKTORIA PLZEN FCSB EUROPA LEAGUE. Nicolae Dica a deplasat in Cehia un lot format din 18 jucatori și a pregatit cateva surprize. Criticile lui Gigi Becali și-au facut efectul: Marko Momcilovic, jucator pus la zid de finanțator dupa ultimul joc din Liga 1, a fost lasat acasa! VIKTORIA PLZEN…

- Gigi Becali l-a facut praf pe Nicolae Dica dupa eșecul de la Iași. A fost suparat pe trei dintre jucatorii din meciul pierdut de FCSB la CSM Poli, scor 0-1 . ”Dica a felicitat jucatorii, dar eu nu pot face asta. Nu ai cum sa caștigi un meci daca joci cu trei jucatori in afara jocului, morți. Trebuia…

- CSM: Koselev – Sin, Mihalache, Frasinescu, Badic – Cioinac, Qaka – Jo ("86 - Chelaru), Pedro ("46 - Platini), Pantiru – Cristea ("70 - Stefanescu). Antrenor: Flavius Stoican. FCSB: Nita - Enache, Planic, Balasa, Momcilovic – Pintilii, Nedelcu ("46 - Man) – Teixeira ("75 Coman), Budescu, Fl. Tanase…

- Ce metoda mai buna pentru asigurarea unui weekend linistit, cu popcorn, telecomanda langa fotoliu si Netflix-ul pornit, decat o victorie la Iasi? Asa gandeste si Dica, cel care s-a deplasat in Moldova cu un punct avans si cu cei mai buni fotbalisti pe care ii are la dispozitie. Victoria inseamna…

- CSM: Kolesev – Sin, Mihalache, Frasinescu, Badic– Cioinac, Qaka – Jo, Pedro, Pantiru – Cristea. Antrenor: Flavius Stoican FCSB: Nita - Enache, Balasa, Planic, Momcilovic – Pintilii, Nedelcu - Teixeira, Budescu, Tanase – Gnohere. Antrenor: Nicolae Dica. Arbitri: Marcel Birsan, Mircea Orbulet, Valentin…

- Poli Iasi - FCSB, live blog de la 20:45. Meciul e televizat de DigiSport, TelekomSport si LookTV Echipe probabile: Poli Iasi: Kelava - Sin, Mihalache, Frasinescu, Badic - Cioinac, Qaka - Jo, Mendes, Pantiru - A. Cristea FCSB: Nita - Enache, Planic, Larie, Momcilovic - Nedelcu, Pintilii…

- Nicolae Dica a anunțat cand revine Romario Benzar, accidentat la meciul tur cu Hapoel Be’er Sheva, din grupele Europa League. Fundașul dreapta s-a pregatit separat joi dimineața, iar tehnicianul FCSB a precizat ca va fi in lot pentru meciul de la Plzen, din grupele Europa League. „Pe Benzar sambata…

- Romania s-a facut iar de ras! Cu Cosmin Contra selecționer, tricolorii și-au aratat valoarea in fața Olandei, o alta naționala care a ratat calificarea la Mondialul din Rusia. Batavii ne-au batut la scor de neprezentare, intr-un meci amical, disputat, marti, pe Arena Nationala, ultimul pentru "tricolori"…

- Gigi Becali nu doreste sa destrame Tripleta de Aur, din care fac parte Florin Tanase, Florinel Coman si Dennis Man, si a anuntat ca fotbalistul care a adus un punct Romaniei la U21 in partida cu Portugalia U21 nu este de vanzare. Dennis Man a egalat in repriza secunda a partidei cu Portugalia…

- Fostul international dinamovist Florentin Petre nu a ramas impasibil la declinul clubului la care s-a format ca fotbalist. Actualul antrenor al Forestei Suceava a declarat, sambata, la Miroslava, unde echipa sa s-a impus pe terenul Stiintei cu scorul de 1-0, in etapa a 17-a a Ligii a 2-a, ca „este…

- FCSB va juca in aceasta seara pe teren propriu contra Chiajnei, de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Pentru meciul din aceasta seara, antrenorul Nicolae Dica nu va putea miza pe Larie, suspendat, Benzar, accidentat, și Budescu,…

- Calificare, insa nu in stil mare. FCSB a terminat la egalitate, 1-1 pe National Arena, partida din etapa a patra a grupelor Europa League disputata contra lui Hapoel Beer Sheva. In urma rezultatului, vicecampioana Romaniei a acumulat 10 puncte in grupa si a obtinut matematic deja prezenta in primavara…

- Hohotele lui Alibec, caderea nervoasa a atacantului prabusit pe banca de rezerve dupa schimbarea din minutul 69, intr-un moment in care echipa lui se indrepta inexorabil spre calificarea in primavara Europa League, arata, in esenta, doua lucruri. Mai intai ca, in Romania, intre ceea ce vor…

- Pentru FCSB a marcat Florinel Coman '31, iar pentru Hapoel Beer Sheva a inscris Ben Sahar '38. 1-0: Coman a preluat o minge de la 16 metri si, dupa ce a driblat portarul, a inscris din opt metri in poarta goala 1-1: Ben Sahar a inscris din cinci metri, din pasa lui Miguel In minutul 52, jucatorii de…

- FCSB - Beer Sheva se joaca astazi, de la 22:05, în grupa G a Europa League. Elevii lui Nicolae Dica sunt fata în fata cu istoria, o victorie însemnând calificarea matematica în primavara europeana si oferindu-le sanse maxime sa termine pe primul loc grupa. Partida…

- FCSB va juca in aceasta in etapa a 4-a din Europa League cu Hapoel Beer Sheva, de la ora 22:05. Meciul este in direct pe TV Telekom Sport și ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. liveTEXT FCSB - Beer Sheva Echipa de start FCSB: Nița - Enache, Balașa, Larie, Morais - Pintilii, Filip - D. Man, Budescu, Coman -…

- "Steaua e atat de puternica acum, incat atunci cand vii pe National Steaua Arena, ca aia e a Stelei, ai o singura problema, sa nu iei multe", a spus Becali, la Pro X, moment in care din studio i s-a spus ca stadionul e si al lui Dinamo si al altor echipe. "Nu e, ca o am pe fina mea, care e primarita",…

- STEAUA-HAPOEL BEER SHEVA LIVE VIDEO PRO TV LIGA EUROPA. Doar FCSB si Arsenal Londra au trei victorii din tot atatea meciuri in grupele Ligii Europa si sunt ca si calificate in primavara europeana. O matematica simpla ne arata ca Stelei ii este suficient si eu egal astazi, cu Hapoel, pentru calificare.…

- Cu o zi inainte de meciul retur cu Hapoel Beer Sheva, steliștii au petrecut intr-un mod care ar putea fi asimilat cu zicala…”a-ți forța norocul”! S-au dus cu toții sa vada filmul in care joaca Ruby, Augustin Viziru și Codin Maticiuc, ”Ghinionistul”! In formula aproape completa, de la managerul MM Stoica,…