- Ianis Hagi (20 de ani) are sanse din ce in ce mai mici sa ramana la Viitorul si din sezonul urmator, tatal sau anuntand de mai mult timp ca acesta urmeaza sa fie transferat in strainatate. Decarul nationalei de tineret este pe lista unei echipe importante din Spania, transmite Mediafax.Sevilla…

- Josep Guardiola este cel mai bun antrenor din lume in sezonul recent incheiat, conform studiului Coach Reputation Ranking, care ia in considerare pana la 100 de variabile si zece categorii de clasificare la intocmirea ierarhiei.

- Managementul defectuos, fondurile cheltuite fara discernamant și implicarea unor persoane paralele cu fenomenul, golgheteri de ocazie, au scos Timișoara de pe harta fotbalului de performanța, spune președintele CJT, Calin Dobra. Acesta insa vine cu o propunere pentru ca Timișoara sa revina pe scena…

- Florin Raducioiu, fost atacant la Dinamo, a vorbit despre echipa roș-alba și despre ce trebuie sa faca Mircea Rednic. Raducioiu, 49 de ani, a criticat situația in care este clubul, care a terminat sezonul pe locul 9, cea slaba clasare din istorie, și a spus ca fanii nu vor accepta inca un sezon ratat.…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a incheiat pe locul 13 prima participare in Liga Nationala, esalonul de elita din Romania. Andrei Talpes, managerul formatiei, crede ca sezonul recent incheiat a fost un nou pas catre maturizarea echipei. "A fost un sezon greu, cum era si normal, intrucat,…

- Regal fotbalistic pentru un scop nobil, in 18 mai, la Timișoara. Stelele fotbalului romanesc vor participa la un meci caritabil impotriva fotbaliștilor banațeni de legenda. Totul pentru a strange fondurile necesare dotarii unei secții a Spitalului de Copii specializata in patologia malformațiilor feței.

- SCM Timisoara nu a izbutit sa se impuna in meciul 5 din sferturile de finala ale play-off-ului. Decisivul de pe terenul Craiovei a fost castigat de gazde dupa un meci foarte strans, transat de SCM U in ultimele secunde, scor 67-62. Primul sfert a fost castigat cu 16-13 de catre olteni, care au cedat…

- SCM ''U'' Craiova a invins-o pe CS SCM Timisoara cu 88-83, vineri, pe teren propriu, si a incheiat sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin cu o victorie, punand capat si unei serii de sase esecuri consecutive in campionat.