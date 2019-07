Stiri pe aceeasi tema

- Circa 1.300 de pompieri au fost mobilizati duminica pentru a stinge incendiile de padure izbucnite intr-o regiune muntoasa din centrul Portugaliei, relateaza DPA si APP. Cel putin opt persoane au fost ranite in weekend in urma incendiilor semnalate in districtele Vila de Rei, Macao si Serta - la circa…

- Guvernatorul din Hawaii a declarat vineri stare de urgenta pe insula Maui unde pompierii se lupta cu incendii de vegetatie care au determinat evacuarea a mii de persoane si au invaluit plajele intr-un nor de fum, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Japonia a fost lovita de un…

- Desi majoritatea persoanelor evacuate joi au revenit la casele lor, incendiul principal s-a triplat in dimensiune si s-a raspandit pe circa 3.642 de hectare."Declar Valley Isle o zona calamitata pentru a permite implementarea functiilor de gestionare a situatiilor de urgenta, conform legii",…

- Alte doua incendii de vegetatie au izbucnit in noaptea de joi spre vineri pe insula Evia din Grecia si au condus la evacuarea a patru sate, au anuntat autoritatile elene citate de agentia Petra, potrivit agerpres.ro.Cele mai recente incendii de vegetatie au izbucnit la cateva ore dupa ce un…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 s-a produs luni in provincia Sichuan (sud-vest), cauzand moartea a cel putin sase personae și ranindu-le pe alte 75, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP.

- Cel puțin un milion de persoane au fost evacuate din zonele vulnerabile din statul indian Odisha, din cauza apropierii ciclonului tropical Fani, au informat autoritațile, relateaza site-ul postului CNN, citat de Mediafax.VIDEO Rares Bogdan anunța ca PNL va scrie ISTORIE la europarlamentare:…