- Mihai Constantinescu ar putea fi transferat in strainatate. Cel putin asa intentioneaza sotia sa, anunta Romania TV. Din pacate, ea a fost refuzata deja de mai multe clinici din Europa pe motiv ca starea de sanatate a artistului nu permite ca acesta sa fie mutat. Mihai Constantinescu este in continuare…

- Fosta sotie a lui Mihai Constantinescu spune ca din fericire, starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu s-a imbunatațit. "Ma simt foarte rau, ma simt ingrozitor! Pentru mine este o stare de disperare. Starea de sanatate a lui Mihai este acum stabila. Inima și-a reluat toate funcțiile.…

- Inima lui Mihai Constantinescu si a reluat functiile, dupa trei stopuri cardio respiratorii. Este prima veste buna pe care a primit o in ultima saptamana sotia artistului, care a ajuns sa se roage la moastele Sf. Nectarie pentru o minune, potrivit Romania TV. Mihai Constantinescu este in continuare…

- Femeia a spus ca Mihai Constantinescu "a stat destul de mult" pana a venit ambulanța, iar acum activitatea creierului sau a fost afectata de lipsa de oxigen pe care a suferit-o in timp ce aștepta sa soseasca ambulanța, scrie fanatik.ro. Simona Secrier nu a precizat insa cat timp a așteptat sa vina…

- Sotia interpretului de muzica usoara Mihai Constantinescu, Simona Secrier, a declarat ca indragitul interpret este in continuare intubat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Starea sa este in continuare critica, dar e stabilizat, tensiunea si pulsul fiind...

- Mihai Constantinescu este in coma, la spitalul Floreasca din Capitala. Inima i s-a oprit de doua ori, dar medicii au reusit sa-l readuca la viata. Medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansa lui de salvare. Un apropiat al sau, compozitorul Zsolt Kerestely, a facut o declarație dupa ce l-a vizitat…

- "Tot ce pot sa va spun este ca trebuie sa ne rugam pentru el. Ce pot sa spun... Medicii sunt rezervați. Nici eu nu știu prea multe. Situația este grava. Sa ne ajute Dumnezeu! Nu pot spune nimic altceva decat ca sper și ma rog", a spus Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu. "Daca iubiți un…

- Indragitul cantaret de muzica usoara a fost transportat noaptea trecuta la spital dupa ce a facut stop cardio respirator. Mihai Constantinescu a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. In cursul noptii, artistul a mai intrat intr-un stop cardio respirator si este in coma. Din primele…