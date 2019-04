Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie...

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu a fost condamnat definitiv, marti, de Înalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 8 luni închisoare pentru luare de mita, însa instanta a mentinut o decizie anterioara

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. In acelasi dosar, instanta a dispus incetarea procesului penal impotriva lui Lucian…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, informeaza Agerpres.roUn complet de cinci judecatori…

- Fostul primar Radu Mazare a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 9 ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza. Radu Mazare a fugit din Romania si se afla in prezent in Madagascar. In acelasi dosar, Cristian Borcea,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit un nou termen de judecata in procesul denumit generic "Dosarul Motorinaldquo;, in care Sorin Blejnar, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, iar Viorel Comanita, fost sef…