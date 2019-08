Slovenia ridică un nou segment de gard la frontiera cu Croaţia împotriva migranţilor Slovenia a inceput lucrarile de construire a unui nou segment de gard la frontiera de sud cu Croatia, destinat sa stavileasca numarul in crestere de migranti ilegali care incearca sa ajunga in tarile occidentale folosind ruta balcanica, transmite joi Reuters. Conform politiei slovene, 7.415 migranti ilegali au fost depistati in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 56% fata de perioada similara din 2018. Guvernul a semnat luna trecuta un contract cu firma Legi-SGS din Serbia pentru ridicarea unui gard pe o distanta de 40 km de-a lungul frontierei cu Croatia. Dupa finalizarea acestei sectiuni,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

