Slovacii îşi aleg preşedintele Avocata specializata in probleme de mediu, fara experienta politica, Zuzana Caputova, ar putea deveni prima femeie presedinte al acestei tari membra a zonei euro, potrivit sondajelor care arata ca 60% din cetatenii cu drept de vot intentioneaza sa voteze cu candidatul sustinut de putere, comisarul european pentru Energie Marcos Sefcovic, in varsta de 52 de ani, scrie news.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

