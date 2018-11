Stiri pe aceeasi tema

- Avioane multirol israeliene au atacat, joi seara, pozitii militare in Siria, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate siriene citate de presa siriana si israeliana.Potrivit agentiei de presa SANA, sistemele antiaeriene siriene au deschis focul spre "tinte inamice", la periferia orasului…

- Cel putin 43 de persoane - inclusiv 36 de membri ai unor familii jihadiste - au fost ucise sambata in atacuri aeriene imputate coalitiei conduse de Statele Unite in estul Siriei, unde ofensiva contra gruparii Statul Islamic (SI) a fost reluata, relateaza AFP, conform news.ro.In acelasi timp,…

- Armata si fortele aliate i-au atacat pe insurgenti langa Halfaya in timpul noptii, cucerind cateva pozitii, a declarat ONG-ul cu sediul in Marea Britanie.Cel putin 22 de membri ai factiunii Jaish al-Izza au murit in ambuscade si zeci de persoane au fost ranite, cel mai mare bilant de victime…

- Fortele kurzilor sirieni sustinute de SUA s-au comasat in estul Siriei pentru a pregati o ampla ofensiva pentru recucerirea teritoriului pierdut in luptele cu militantii gruparii Stat Islamic, a anuntat marti Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO, organizatie neguvernamentala cu sediul…

- Fortele kurzilor sirieni sustinute de SUA s-au comasat in estul Siriei pentru a pregati o ampla ofensiva pentru recucerirea teritoriului pierdut in luptele cu militantii gruparii ISIS, a anuntat marti Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO, organizatie neguvernamentala cu sediul la Londra),…

- Aviatia israeliana a lansat miercuri dimineata raiduri asupra unor tinte din Fasia Gaza, ca raspuns la un tir de racheta din teritoriul palestinian, a indicat armata israeliana, citata de AFP. "Avioane de lupta israeliene au inceput sa atace tinte teroriste din Fasia Gaza", a precizat…

- Vremea pe 2 octombrie da semne ca se incalzeste in special in sudul tarii, fata de luni. Prognoza meteo anunta insa in continuare ploi in jumatatea de nord. In Bucuresti vor fi 24 de grade. Marti, vremea se va incalzi in sudul, estul si centrul tarii, iar in rest, valorile termice vor fi in general…

- Numerosi locuitori ai ultimului mare bastion insurgent din nord-vestul Siriei au sapat adaposturi subterane in care spera sa-si protejeze familiile de potopul de foc al aviatiei Damascului si aliatului sau rus, in cazul in care se da asaltul, relateaza AFP. In trecut, Abdel Moneim si familia sa au supravietuit…