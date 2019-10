Stiri pe aceeasi tema

- "Nu fiti tristi! Ce nu te doboara te intareste. (...) Sub nicio forma nu vom permite ca noi sa devenim mici, pentru ca PSD inseamna Romania", le-a spus Gabriela Firea sutelor de membri si simpatizanti prezenti la lansarea candidaturii Vioricai Dancila, care are loc sambata la Romexpo. Ea a aratat ca…

- Vicepreședintele PSD Șerban Valeca, lider PSD Argeș, a declarat sambata la Romexpo, la evenimentul de lansare a candidatului PSD la prezidentiale, ca social-democratii din Arges o vad pe Viorica Dancila ca pe o gospodina.„Noi in Arges o vedem ca pe o gospondina, un om normal, un om dintre…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, candidatul partidului la alegerile prezidentiale, isi va lansa candidatura sambata la Romexpo. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca PSD s-a intors in 2008 cand conducerea PSD a lansat tot la Romexpo, tot cu Miron Mitrea la butoane, candidatul la Primaria…

- Premierul Viorica Dancila isi prezinta, sambata, la Romexpo, in prezenta a 10.000 de sustinatori, programul de prezidentiabil. Interesant este ca evenimentul este programat imediat dupa votul de joi, pe motiunea de cenzura, care ar putea duce la caderea Guvernului condus de actualul premier. Sefa PSD…

- Biroul Electoral Central a decis validarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru alegerile prezidențiale. Totodata, instituția a aprobat și candidatura prezidențiabilului PMP, Theodor Paleologu.Citește și: Forțele pro-Guvern și alianța anti-PSD se ciocnesc pe 'ruinele' ALDE: Harta…

- Social-democrații se reunesc vineri, la Parlament, de la ora 12.00, in ședința Comitetului Executiv al partidului, cu o zi inaintea Congresului formațiunii care va marca lansarea candidaturii la prezidențiale a Vioricai Dancila, au declarat surse din PSD, pentru MEDIAFAX.Printre subiectele…

- PNL va începe campania de strângeri de semnaturi pentru alegerile prezidențiale pe 10 august, o zi simbolica pentru România, a anunțat liderul formațiunii, Ludovic Orban, amintind de reprimarea mitingului din 10 august 2018, de catre autoritați, potrivit Mediafax. „Așa am…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat in aceasta seara, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. "Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred in…