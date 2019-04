Sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti: Ni s-a parut credibil riscul adoptarii ordonantelor si am decis sa actionam in amonte, pentru a le preveni Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- "Am aprobat toate proiectele care au fost depuse de Guvernul Romaniei. Asteptam proiecte noi. Avem in analiza trei proiecte de apa si canalizare pentru cateva judete. Nu avem proiecte pentru autostrazi, spitale regionale. Cred ca se putea face mai mult. Mai sunt bani de accesat, iar doamna ministru…

- Comisia Europeana este ingrijorata de faptul ca negocierile de pana acum, pe Politica de Coeziune, nu au condus la un rezultat concret nici macar in ceea ce priveste prevederea si continutul viitorului cadru de programare, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comisarul european pentru…

- Șeful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a declarat vineri, la o dezbatere pe tema alegerilor europarlamentare, ca statul de drept este un subiect „fierbinte” și ca CE este obligata sa apere statul de drept prin toate instrumentele pe care le are la indemana, inclusiv Articolul…

- "In general, sfatul Comisiei Europene este reducerea taxelor pe munca, in special munca platita cu salarii mici si transferul spre alte baze de impozitare, care sa fie mai putin daunatoare pentru crestere. Iar acest lucru este valabil in special pentru tarile cu un nivel ridicat al sarcinii fiscale.…

- Temerile romanilor legate de Uniunea Europeana sunt alimentate de frica de necunoscut, iar cea mai buna metoda de a scapa de aceasta intoleranta este contactul direct cu societatile din celelalte state europene, a declarat, miercuri, Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti.…

- (foto: 9to5mac.com) La 12 martie, reuniunea Consiliului Afaceri Generale organizata la Bucuresti de presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene consemneaza un esec de proportii al guvernului de la Bucuresti. Nu a existat nici macar o voce care ar fi pariat pe un succes. Si a fost ultima sansa…

- Frans Timmermans a declarat, luni, la București ca Romania ar fi fost in actuala situație a Ucrainei daca nu ar fi intrat in Uniunea Europeana. Vicepreședintele Comisiei Europene a spus ca ”Nu este niciun dubiu pentru mine ca daca nu faceați acest pas istoric, ceea ce Putin face acum in Ucraina, o facea…

- Taxa auto și timbrul de mediu platite de romani ar trebui sa fie rambursate de stat in maximum doua luni. Cel puțin așa cer oficialii europeni, care au dat un termen limita autoritaților de la București. In caz contrar, Comisia Europeana va da in judecata Romania, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.…