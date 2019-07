Stiri pe aceeasi tema

- Agent sef principal la IPJ Olt, politistul Florescu este cel care a aratat o "atitudine refractara" la apelul telefonic al Alexandrei Macesanu. In anul 2010, fetita barbatului, Alexia Gabriela Florescu, s-a nascut la Slatina si a fost adusa la Bucuresti din cauza unei malformatii cardiace, spun jurnalistii…

- Unul dintre agenții de poliție care a preluat apelul Alexandrei la 112 din casa criminalului din Caracal traiește propria drama. Potrivit jurnaliștilor de la WOWBIZ.RO, agentul Viorel Vasilica Florescu și-a pierdut un copil în incendiul de la Maternitatea Giulești.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani disparuta in Caracal, spune ca este convins ca Gheorghe Dinca, barbatul care a spus ca a omorat-o pe fata, facea parte dintr-o rețea de proxeneți. ”Acest nemernic este parte a unei rețele carora le plasa fete. Taximetria era doar o acoperire…

- Parchetul de pe linga Tribunalul Olt a confirmat pentru Libertatea ca ”Gheorghe Dinca a fost audiat in dosarul aflat in cercetare dupa moartea din 2015 a Alexandrei Goghez”. Audierile de la DIICOT ale lui Gheorghe Dinca au luat ieri o pauza, pentru ca suspectul a fost dus la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Unul dintre primele lucruri facute de procurori a fost acela de a studia cazurile de copii disparuți din Olt, județ unde se afla localitatea Caracal. Exista unul care le da fiori. In evidențele IPJ Olt figureaza doua cazuri active de minori disparuți: cazul Alexandrei Maceșanu, care este cautata in…

- Noi detalii in cazul crimelor de la Caracal. Polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra, nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu i-a cerut detalii despre locul in care este sechestrata. Sunt primele informații din raportul preliminar facut de MAI in acest caz, potrivit Digi24.ro. Conform raportului,…

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…