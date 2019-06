Seceta şi temperaturile extreme din India au provocat comportamente neobişnuite în rândul animalelor Lupte intre maimute, tigri in sate - seceta si temperaturile extreme din India au provocat comportamente neobisnuite in randul animalelor, a informat sambata presa locala, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Circa 15 maimute au murit, probabil din cauza insolatiei, dupa ce s-au luptat pentru acces la o sursa de apa in padurea din Joshi Baba, a declarat un padurar pentru mass-media indiana. Aceste lupte reprezinta un comportament "rar si ciudat pentru erbivore", a spus el.



Potrivit presei locale, tigrii au parasit rezervatiile forestiere in care traiesc pentru a cauta apa in sate,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lupte intre maimute, tigri in sate - seceta si temperaturile extreme din India au provocat comportamente neobisnuite in randul animalelor, a informat sambata presa locala, relateaza AFP. Circa 15 maimute au murit, probabil din cauza insolatiei, dupa ce s-au luptat pentru acces la o sursa de apa in padurea…

- "Acest consum este direct responsabil pentru fenomenele meteo extreme resimtite din ce in ce mai des pe continent. Este important sa ne asiguram ca UE atinge emisii nete zero pana in 2040", arata raportul WWF publicat joi.Acesta arata ca, daca toata lumea ar avea acelasi stil de viata ca…

- România trece, în prezent, prin episoade de instabilitate meteo accentuata. Temperaturile vor scadea chiar și cu 10 grade, iar ploaia și vântul vor intensifica senzația de frig.

- Raed Arafat atenționeaza populația ca trebuie sa fie pregatita pentru fenomene meteo extreme, menționand ca in perioada urmatoare vor fi condiții de iarna. Incepand de duminica, ora 15.00, pana miercuri, ora 9.00, este in vigoare o atenționare de vreme rea, valabila pentru aproape toata țara. Temperaturile…

- ALERTA: Fenomene METEO extreme, schimbari DRAMATICE ale temperaturii. Judetele cele mai afectate Duminica, 5 mai, vremea va deveni in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate si se vor semnala averse si descarcari electrice in cea mai mare parte a tarii. Cantitatile de apa vor fi…

- Un val de aer polar, provenit din nodrul Rusiei loveste Romania. Meteorologii avertizeaza ca, in urmatoarea perioada, vor fi schimbari bruste de temperatura, si cu 15 grade in unele zone. Aerul polar a ajuns de joi in Europa și va traversa țara noastra incepand de duminica in regiunile de vest, ca apoi…

- Anunț sumbru de la ANM. Meteorlogii au venit cu avertizari privind o racire drastica a temperaturilor in urmatoarele ore, in toata Romania.Temperaturile vor scadea și la -8 grade. Schimbarile vor veni de orele urmatoare. La noapte vor fi temperaturi de ingheț in cea mai mare parte a țarii.…

- Un meteorit de proportii a cazut in Statele Unite. Un locuitor din statul Florida a surprins fenomenul. In imagini se poate vedea momentul in care mingea de foc se indrepta cu viteza catre Pamant. Nu este...