România, la extreme! Gerul şi viscolul ne lovesc din nou, dar vin şi temperaturile de 17 grade Celsius Dupa episodul de viscol puternic in jumatate de țara, se intoarce gerul. In prima saptamana din februarie va fi mai cald decat in mod obișnuit, iar in urmatorul wekeend vor fi și maxime de 17 grade. De luni, 29 ianuarie, vremea se raceste, dar finalul de saptamana vine cu vrema mai calda decat ar fi […] The post Romania, la extreme! Gerul si viscolul ne lovesc din nou, dar vin si temperaturile de 17 grade Celsius first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

