Sean Paul si J Balvin lanseaza piesa „Contra La Pared”

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent single al Darei, „La costum”, vorbește despre faptul ca in dragoste nu exista limite sau reguli, iar filmarile pentru clip au fost unele foarte solicitante pentru artista. „Filmarile pentru “La Costum” au fost o experiența diferita de tot ceea ce am trait anterior pentru ca am simțit…

- Daya, cunoscuta artista de 20 de ani premiata cu Grammy si distinsa cu numeroase discuri de platina, lanseaza piesa „Insomnia”. Piesa, care este scrisa de Daya, Oscar Gorres, J Kash si Michael Pollack si produsa de Gorres, vine la pachet cu un ritm hipnotic, ce pune in valoare inconfunadabila voce a…

- benny blanco si Tainy, producatorul premiat cu Grammy, colaboreaza cu Selena Gomez si J Balvin pentru lansarea piesei „I Can’t Get Enough”, un material viu, colorat, plin de energie, al carui ritm molipsitor nu poate fi ignorat. blanco si Tainy – producatorul hit-ului „I Like It” de la Cardi B si al…

- Zedd si Katy Perry ne invata o lectie importanta odata cu neasteptata lansare a single-ului „365″ – dragostea este raspunsul tuturor intrebarilor ce macina constiinta, iar viata in lipsa ei nu are niciun farmec. Optimismul si bucuria sunt elementele principale ce alimenteaza ritmul molipsitor al acestei…

- De fericire sau nu, „Plangi, fata… daca-ti vine” este mesajul pe care Lavinia Pirva il lanseaza acum in luna iubirii, featuring Mihai Chitu. Fiecare dintre noi a trecut la un moment dat prin situatii in care si-a tinut lacrimile pentru a parea puternic. Lavinia si Mihai Chitu vin cu un imn al tuturor…

- Noul single este o piesa de dragoste de care te vei indragosti de la primele acorduri. „Pana la tine” este al doilea single al trupei bacauane Artizan, dupa succesul inregistrat anul trecut cu „Inima haimana”. Piesa lansata astazi este dedicata in primul rand tuturor mirilor care i-au ales pe Artizan…

- Sean Paul, legenda dancehall, profita la maximum de inceputul acestui an si lanseaza „Shot & Wine”, o colaborare neasteptata cu Stefflon Don, care va ridica mercurul in termometre si va deveni imnul fiecarei seri in club. „Shot & Wine” calca pe urmele celor mai recente hit-uri semnate Sean Paul – „Mad…