- Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia Associated Press si publicatia Montreal Gazette. Politia de Frontiera din Statele Unite a depistat marti doua femei si doi copii care traversau ilegal…

- ''Prima Doamna'' a Americii, Melania Trump, a anuntat miercuri ca va intreprinde la inceputul lui octombrie un turneu in patru tari africane, aceasta fiind prima mare calatorie pe care ea o va face sigura si care va fi consacrata cauzei copiilor, relateaza AFP. ''Data de 1 octombrie…

- Aflat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, Donald Trump a acuzat China de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Presedintele american nu a dat insa detalii. "Din pacate, am constatat ca China incearca…

- Cantaretul american Jay-Z este lider in topul de anul acesta al celor mai bine platiți artisti hip-hop realizat de Forbes, dupa ce, in ultimii trei ani, primul loc in clasament a fost ocupat de Sean "Diddy" Combs, scrie Mediafax.Potrivit publicatiei Forbes, care realizeaza anual acest clasament,…

- Americanii comemoreaza atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 prin ceremonii solemne, proiecte ale voluntarilor si un nou monument dedicat victimelor, scrie Associated Press. Mii de rude, supravietuitori, salvatori sunt asteptati sa fie prezenti la ceremonia de marti de la World Trade Center…

- Mitropolitul Clujului,IPS Andrei Andreicut, i-a indemnat pe parinti, pe dascali si pe preoti sa porneasca o „cruciada a bunului simt si a unei culturi morale impotriva rautatilor care ating sufletele tinerilor”,avertizand ca a neglija educarea copiilor si tinerilor e tot una cu a-i face handicapati.

- Avocatii presedintelui Donald Trump au cerut unui judecator sa respinga un proces intentat impotriva fundatiei sale caritabile de catre procurorul general din New York, argumentand ca era motivat politic, relateaza Associated Press.